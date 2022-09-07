Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три игрока Шахтера вошли в сборную 1-го тура ЛЧ свой группы по версии WhoScored
Все остальные - из Реала
Фото: ФК Шахтер
Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам первых матчей в группе F Лиги чемпионов.
Попали в нее и 3 футболиста "
Интересно, что кроме горняков в символической сборной 8 игроков "Реала", который вчера на выезде уничтожил "Селтик" 3:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Тедеско: То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием
- Хавбек Лейпцига: Через 60 секунд мы снова пропустили, и я не мог поверить
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cucumber (Киев)
07.09.2022 в 18:38
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
07.09.2022 в 18:31
Ответить
0
0