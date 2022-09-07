Три игрока Шахтера вошли в сборную 1-го тура ЛЧ свой группы по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам первых матчей в группе F Лиги чемпионов.

Попали в нее и 3 футболиста " Шахтера " - Марьян Швед, Николай Матвиенко и Александр Зубков.

Интересно, что кроме горняков в символической сборной 8 игроков "Реала", который вчера на выезде уничтожил "Селтик" 3:0.