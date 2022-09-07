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Три игрока Шахтера вошли в сборную 1-го тура ЛЧ свой группы по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Три игрока Шахтера вошли в сборную 1-го тура ЛЧ свой группы по версии WhoScored

Фото: ФК Шахтер

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Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам первых матчей в группе F Лиги чемпионов.

Попали в нее и 3 футболиста "Шахтера" - Марьян Швед, Николай Матвиенко и Александр Зубков.

Интересно, что кроме горняков в символической сборной 8 игроков "Реала", который вчера на выезде уничтожил "Селтик" 3:0.

Три игрока Шахтера вошли в сборную 1-го тура ЛЧ свой группы по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Николай Матвиенко Марьян Швед Александр Зубков
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Комментарии (2)
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cucumber (Киев)
07.09.2022 в 18:38
Дуже дивно, що немає Мудрика, - два вивирених асиста і авторський гол. Може WhoSkored преплутав Зубкова з Мудриком? вася огурцов
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Siren05 (Мариуполь)
07.09.2022 в 18:31
Зубков??? Я его на поле не увидел...
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