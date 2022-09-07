  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Виктория Пльзень: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Барселона - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Новина українською

"Барселона" начинает новую Лигу чемпионов проходным матчем против одного из лидеров чемпионата Чехии. "Виктория" - команда боевитая и с характером, но до "Славии" пятилетней давности ей далеко, и это открывает возможности для разгрома.

Тем более, сами каталонцы последние три встречи выиграли с общим счетом 11:1. У команды Хави прямо сейчас безотказно работает нападение, где выделяется Левандовский; Гави и Педри рулят центром поля; защита добавила в надежности с приходом Кунде. Да, система еще сыровата, и против топов может сбоить, но с "Викторией" все должно пройти ярко и результативно.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотрите трансляцию матча Барселона - Виктория
Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 1-й тур. 07.09.2022
Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле - Лоуренс Виссер (Бельгия)

Барселона 22:00 Виктория

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол

Телетрансляция - MEGOGO Футбол 3

Смотрите матч прямо в этой новости - в плейере ниже

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде