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Барселона - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Виктория Пльзень: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Барселона" начинает новую Лигу чемпионов проходным матчем против одного из лидеров чемпионата Чехии. "Виктория" - команда боевитая и с характером, но до "Славии" пятилетней давности ей далеко, и это открывает возможности для разгрома.
Тем более, сами каталонцы последние три встречи выиграли с общим счетом 11:1. У команды Хави прямо сейчас безотказно работает нападение, где выделяется Левандовский; Гави и Педри рулят центром поля; защита добавила в надежности с приходом Кунде. Да, система еще сыровата, и против топов может сбоить, но с "Викторией" все должно пройти ярко и результативно.
Лига чемпионов. 1-й тур. 07.09.2022
Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле - Лоуренс Виссер (Бельгия)
Барселона 22:00 Виктория
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 3
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