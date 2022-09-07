Барселона - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Барселона" начинает новую Лигу чемпионов проходным матчем против одного из лидеров чемпионата Чехии. "Виктория" - команда боевитая и с характером, но до "Славии" пятилетней давности ей далеко, и это открывает возможности для разгрома.

Тем более, сами каталонцы последние три встречи выиграли с общим счетом 11:1. У команды Хави прямо сейчас безотказно работает нападение, где выделяется Левандовский; Гави и Педри рулят центром поля; защита добавила в надежности с приходом Кунде. Да, система еще сыровата, и против топов может сбоить, но с "Викторией" все должно пройти ярко и результативно.

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Лига чемпионов. 1-й тур. 07.09.2022

Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле - Лоуренс Виссер (Бельгия)

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