Украинцы не попали в основу Брюгге на матч против Байера

Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в запасе на матч первого тура Лиги чемпионов против "Байера". В прошлой игре Роман забил.

Матч начнется в 22:00.

В прошлой игре "Брюгге" против "Серкля" (4:0) Роман забил. Этот матч стал дебютным для форварда.

Соболь прошлый матч провел в запасе. Он ещё не выходил на поле за "Брюгге" в этом сезоне.