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Украинцы не попали в основу Брюгге на матч против Байера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роман ещё адаптируется

Украинцы не попали в основу Брюгге на матч против Байера

Фото: twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в запасе на матч первого тура Лиги чемпионов против "Байера". В прошлой игре Роман забил.

Матч начнется в 22:00.

В прошлой игре "Брюгге" против "Серкля" (4:0) Роман забил. Этот матч стал дебютным для форварда.

Соболь прошлый матч провел в запасе. Он ещё не выходил на поле за "Брюгге" в этом сезоне.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Байер (Леверкузен)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
07.09.2022 в 21:21
адаптація у Бельгії? Це жарт такий ?
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