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Украинцы не попали в основу Брюгге на матч против Байера
Роман ещё адаптируется
Фото: twitter.com/ClubBrugge
Роман Яремчук и Эдуард Соболь остались в запасе на матч первого тура Лиги чемпионов против "Байера". В прошлой игре Роман забил.
Матч начнется в 22:00.
В прошлой игре "Брюгге" против "Серкля" (4:0) Роман забил. Этот матч стал дебютным для форварда.
Соболь прошлый матч провел в запасе. Он ещё не выходил на поле за "Брюгге" в этом сезоне.
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Комментарии (1)
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07.09.2022 в 21:21
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