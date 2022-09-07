Втоптали в газон. Аякс - Рейнджерс 4:0. Обзор матча, видео голов

Для "Рейнджерса" это был трепетный долгожданный момент возвращения в Лигу чемпионов, но "Аякс" испортил праздник шотландцам. Амстердамцы оказались не просто сильнее, а на две-три головы выше. Как результат – разгром.

Смотрите, как это было, в матче первого тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа A, первый тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 4:0

Голы: Альварес 17, Бергхюйс 32, Кудус 33, Бергуейн 80