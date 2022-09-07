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Втоптали в газон. Аякс - Рейнджерс 4:0. Обзор матча, видео голов
Аякс - Рейнджерс ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Рейнджерса" это был трепетный долгожданный момент возвращения в Лигу чемпионов, но "Аякс" испортил праздник шотландцам. Амстердамцы оказались не просто сильнее, а на две-три головы выше. Как результат – разгром.
Смотрите, как это было, в матче первого тура Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Группа A, первый тур
"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 4:0
Голы: Альварес 17, Бергхюйс 32, Кудус 33, Бергуейн 80
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