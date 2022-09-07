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Роберт Левандовский вышел на чистое третье место в списке бомбардиров КЕЧ / ЛЧ
Впереди только Роналду и Месси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" играет против "Виктории" из Плзеня. После первого тайма счет 3:1 в пользу каталонцев. Второй и третий голы испанской команды забил Роберт Левандовский.
Это его 495-й и 496-й голы на клубном уровне и 87-й и 88-й на уровне КЕЧ/ЛЧ. Поляк вышел на чистое третье место в списке бомбардиров самого престижного европейского турнира, обогнав Карима Бензема, у которого 86 голов. На первых двух местах расположились Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (125 голов).
Первый гол Левандовского
Второй гол Левандовского
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