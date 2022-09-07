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Роберт Левандовский вышел на чистое третье место в списке бомбардиров КЕЧ / ЛЧ

Лига Чемпионов
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Впереди только Роналду и Месси

Роберт Левандовский вышел на чистое третье место в списке бомбардиров КЕЧ / ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" играет против "Виктории" из Плзеня. После первого тайма счет 3:1 в пользу каталонцев. Второй и третий голы испанской команды забил Роберт Левандовский.

Это его 495-й и 496-й голы на клубном уровне и 87-й и 88-й на уровне КЕЧ/ЛЧ. Поляк вышел на чистое третье место в списке бомбардиров самого престижного европейского турнира, обогнав Карима Бензема, у которого 86 голов. На первых двух местах расположились Криштиану Роналду (140 голов) и Лионель Месси (125 голов).

Первый гол Левандовского

Второй гол Левандовского

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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