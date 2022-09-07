Ришарлисон всему голова. Тоттенхэм с трудом вымучил победу над Марселем

А знаете, сегодня был не просто матча. Игру "Тоттенхэма" и "Марселя" можно назвать встречей хороших друзей - Антонио Конте и Игора Тудора. Оба в свое время немало времени отдали туринскому "Ювентусу" во время игровой карьеры. Итальянец в составе туринцев отыграл 420 игр. Статистика Тудора чуть скромнее - лишь 174 игры. Но согласитесь, тоже неплохо. Конте и Тудор пересекались в "Юве", а перед сегодняшней игрой всячески нахваливали друг друга. Если бы не еврокубковый статус матча, победа для коучей могла бы вообще не иметь значений. Но она имела.

Об этом говорят как минимум составы. Основу от французов мы прогнозировали еще в анонсе, однако Конте, даже несмотря на скорый поединок с "Ман Сити", также пустил в бой наисильнейший набор игроков. Видно понимает, что не выход из группы с "Марселем", "Айнтрахтом" и "Спортингом" ему могут не простить. А потому очки терять "шпорам" нельзя. От "провансальцев" не такие ожидания, но мы уверены, фаны также не против их выхода в плей-офф главного клубного турнира.

"Марсель" в матче считался явным андердогом, однако готовы они были идеально. У "шпор" совсем не работало их главное орудие, в виде вертикальных атак, да и позиционно хозяева смотрелись крайне серо. За тайм они не нанесли ни одного удара в створ, однако и соперник не смог сильно напрячь Льориса. События первого тайма можно было сравнить с просмотром сопливой мелодрамы на зарубежном для вас языке. Скучно и непонятно, зачем вы тратите на это время.

Второй тайм конечно начался куда веселее. "Тоттенхэм" сумел найти тот единственный шанс для быстрого выпада, Сон на скорости бежал в сторону ворот гостей, однако был сбит перед самой штрафной. Нарушавший Мбемба увидел перед собой красную карточку. Вероятно, справедливую. Правда тяжело сказать кому данное событие пошло на пользу. "Тоттенхэм" получил численное преимущество и был обязан увеличивать количество позиционных атак. С этим было огромное количество проблем. "Шпоры" просто увязли в обороне соперника, с огромным трудом доставляя сферу даже в штрафную "Марселя". О минимальной опасности говорить не приходится.

Правда "Тоттенхэм" таки смог. Взломать оборону соперника помог банальный навес, но главное здесь не тактическое действие, а то, кто его исполняет. Признанный мастер Иван Перишич идеально подал в штрафную, где одинокий Ришарлисон точно пробил головой. Проходит пять минут и ситуация повторяется. Только на этот раз мяч в штрафную грузил Хейберг, не менее признанный мастер. Все тот же Ришарлисон все так же идеально пробил - 2:0. Жаль "Марсель", который долгое время держал интригу, но "шпоры" в этом сезоне в подобных матчах всегда берут максимум. Отличный по результату еврокубковый старт Антонио Конте.

ЛЧ, Группа D. 1-й тур

7 сентября, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Марсель" 2:0

Голы: Ришарлисон 76, Ришарлисон 81

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Кристиан Ромеро (Бен Дэвис 73), Сон Хын Мин (Мэтт Доэрти 86), Ришарлисон, Харри Кейн, Эмерсон Роял (Деян Кулусевски 60), Иван Перишич, Эрик Дайер, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Родриго Бентанкур (Ив Биссума 86), Клеман Лангле (Джафет Танганга 73)

"Марсель": Пау Лопес, Эрик Байи, Самуэль Жиго, Маттео Гендузи, Джонатан Клаусс (Сеад Колашинац 71), Герсон (Леонардо Балерди 51), Луис Хавьер Суарес (Амин Арит 70), Валентин Ронжье, Жордан Верету, Нуну Тавареш, Шансель Мбемба

Предупреждения: Эрик Дайер 53 - Эрик Байи 48

Удаление: Шансель Мбемба 48