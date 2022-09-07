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Яремчук вышел на поле на 64 минуте матча Брюгге – Байер

Лига Чемпионов
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Начал матч на скамье запасных, несмотря на гол в прошлом матче

Яремчук вышел на поле на 64 минуте матча Брюгге – Байер

Фото: twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук вышел на поле на 64 минуте встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера" (1:0, второй тайм). В прошлом матче он также вышел на замену и забил гол.

"Брюгге" разгромил "Серкль" (4:0). Яремчук появился на поле на 62-ой минуте и забил уже на 82-ой.

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В статье: Лига чемпионов Роман Яремчук Брюгге Байер (Леверкузен)
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