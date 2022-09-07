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Культурный шок для Клоппа. Наполи - Ливерпуль 4:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Наполи - Ливерпуль ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера английский "Челси" проиграл загребскому "Динамо" (0:1), что стоило работы Томасу Тухелю. Сегодня же на поле страдал "Ливерпуль". Мерсисайдцы приехали в гости к "Наполи" и попали под пресс – четыре пропущенные уже к 47-й минуте включительно… Только после этого один гол гости отыграли… Но можно ли при такой ситуации говорить о сохранившемся лице?
Ужасный вечер для "Ливерпуля". Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа А. Первый тур
"Наполи" – "Ливерпуль" 4:1
Голы: Зелински (пен.) 5, Самбу Ангисса 31, Симеоне 44, Зелински 47 – Луис Диас 49
1:0. Зелински (пен.) 5
2:0. Самбу Ангисса 31
3:0. Симеоне 44
4:0. Зелински 47
4:1. Луис Диас 49
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