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Культурный шок для Клоппа. Наполи - Ливерпуль 4:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наполи - Ливерпуль ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Культурный шок для Клоппа. Наполи - Ливерпуль 4:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера английский "Челси" проиграл загребскому "Динамо" (0:1), что стоило работы Томасу Тухелю. Сегодня же на поле страдал "Ливерпуль". Мерсисайдцы приехали в гости к "Наполи" и попали под пресс – четыре пропущенные уже к 47-й минуте включительно… Только после этого один гол гости отыграли… Но можно ли при такой ситуации говорить о сохранившемся лице?

Ужасный вечер для "Ливерпуля". Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. Первый тур
"Наполи" – "Ливерпуль" 4:1
Голы: Зелински (пен.) 5, Самбу Ангисса 31, Симеоне 44, Зелински 47 – Луис Диас 49

1:0. Зелински (пен.) 5

2:0. Самбу Ангисса 31

3:0. Симеоне 44

4:0. Зелински 47

4:1. Луис Диас 49

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В статье: Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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