Культурный шок для Клоппа. Наполи - Ливерпуль 4:1. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Вчера английский "Челси" проиграл загребскому "Динамо" (0:1), что стоило работы Томасу Тухелю. Сегодня же на поле страдал "Ливерпуль". Мерсисайдцы приехали в гости к "Наполи" и попали под пресс – четыре пропущенные уже к 47-й минуте включительно… Только после этого один гол гости отыграли… Но можно ли при такой ситуации говорить о сохранившемся лице?

Ужасный вечер для "Ливерпуля". Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. Первый тур

"Наполи" – "Ливерпуль" 4:1

Голы: Зелински (пен.) 5, Самбу Ангисса 31, Симеоне 44, Зелински 47 – Луис Диас 49

1:0. Зелински (пен.) 5

2:0. Самбу Ангисса 31

3:0. Симеоне 44

4:0. Зелински 47