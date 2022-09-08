Ничего необычного. Интер – Бавария 0:2. Обзор матча, видео голов

"Бавария" почти никогда не оступается на старте Лиги чемпионов. А для "Интера" в последнее время это соревнование довольно непростое испытание. Так что в их очном поединке ничего необычного не случилось – победил тот, от кого этого ожидали.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Интер" – "Бавария".

Лига чемпионов. Группа С

"Интер" – "Бавария" 0:2

Голы: Сане 25, Д'Амброзио (автогол) 66