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Ничего необычного. Интер – Бавария 0:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Бавария ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ничего необычного. Интер – Бавария 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" почти никогда не оступается на старте Лиги чемпионов. А для "Интера" в последнее время это соревнование довольно непростое испытание. Так что в их очном поединке ничего необычного не случилось – победил тот, от кого этого ожидали.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Интер" – "Бавария".

Лига чемпионов. Группа С
"Интер" – "Бавария" 0:2
Голы: Сане 25, Д'Амброзио (автогол) 66

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан)
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