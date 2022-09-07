ЛЧ. Интер - Бавария 0:2. Бледновато, но на классе

Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа С. Первый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Бавария" 0:2

Голы: Сане 25, Д'Амброзио 66 (автогол)

"Интер": Онана, Д'Амброзио, Шкриньяр (Де Фрай 72), Бастони (Димарко 72), Думфриз (Дармиан 72), Брозович, Мхитарян, Чалханоглу (Гальярдини 82), Гозенс, Джеко (Корреа 72), Лаутаро Мартинес

"Бавария": Нойер, Павар, Л. Эрнандес (Станишич 85), Де Лихт (Упамекано 75), Дэвис, Киммих, Забитцер (Горетцка 62), Коман (Гнабри 75), Мюллер, Сане (Мусиала 84), Мане

Предупреждения: Димарко 90 - Де Лихт 41

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Матч нервных команд. "Бавария" с начала сезона уже успела добыть и 5:3, и 5:0, и 6:1, и 7:0, но в последних двух матчах лиги - лишь 1:1. Раздраженному Юлиану Нагельсманну уже начали задавать неприятные вопросы. Об атаке без Роберта Левандовски, об обороне, о третьем месте в лиге. Симоне Индзаги задают такие вопросы уже давно, требуют немедленных и кардинальных изменений. После поражений от "Лацио" и "Милана" в двух единственных серьёзных матчах в сезоне даже популярен хэштег #Inzaghiout.

Нервозность и неуверенность команд в себе сегодня была особенно заметна в ударах по воротам. Слишком слабых, слишком по центру.

Кардинальные изменения Индзаги произвел. Предоставил дебют в клубе вратарю Онане, снял с игры одного из лидеров полузащиты Бареллу и прочного игрока "старта" Де Фрая, слева выпустил разочаровывающего Гозенса. Но в первом тайме это не помогло. "Бавария" выиграла его по ударам по воротам со счетом 14:5, по ударам в створ - 9:1, а по голам должна была вести 3:0. Создавала удары в позиционной атаке, также позволяла сопернику владеть мячом и ловила на потерях мяча при выходе из обороны.

Онана потащил из-под перекладины удар Мюллера, в контратаке трех ударов вытащил от Дэвиса, а Забитцер низом не попал. Между этими ударами отличный длинный пас Киммиха нашёл прокравшегося между защитниками Сане, и Лерой обошёл вратаря. Также Сане, Мюллер, Мане пробивали слишком банально. "Интер" кое-как отвечал. Прорывом Лаутаро справа и неточным ударом, ударом головой Джеко, заблокированным Мюллером, неточным Думфриза с острого угла.

Второй тайм хозяева начали совсем иначе. Практически штурмом. Давили весьма прилично. Но и тогда из центра штрафной Джеко пробил слабо, а Д'Амброзио - гораздо выше. Лишь минуте к 60-ой гости вернули доминирование, вновь начали нагружать Онану работой. И забили. Сане разыграл двойную "стенку" с Мане, простреливал справа, и Д'Амброзио, обычно довольно глухой запасной, а сегодня капитан, срезал в собственные ворота.

В последней стадии матча, на удивление живой, вновь подвела точность ударов. Обе команды. Эрнандес чуть не привез гол, подарив мяч Корреа в своей штрафной, но тот пробил даже не близко к стойке. А Гнабри завершил контратаку ударом в небеса метров с 11-ти.

"Бавария" выигрывает первый матч группового турнира Лиги Чемпионов в 19-й раз подряд, не пропуская в 17-ти случаях. Выигрывает любой матч группового турнира в 18-ый раз из последних 19-ти, в 26-ой из 29-ти. Выигрывает у "Интера" четвёртый из четырёх матчей на "Сан Сиро", у итальянской команды на всех полях в девятый раз из 11-ти последних (две ничьи). Она должна играть гораздо лучше, особенно пробивать по воротам. Но свое дело сделала. А "Интер" просто слаб. Сейчас и вообще.