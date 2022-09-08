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Лига чемпионов. Атлетико – Порту. 2:1. Все голы на 90+
Гризманн с замены спасает мадридцев
Фото: Getty Images
"Атлетико" Мадрид на последних секундах вырвал победу у "Порту" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Все голы обе команды забили после 90-ой минуты.
"Атлетико" – "Порту". 2:1
Голы: 90+1' Эрмосо, 90+11' Гризманн – 90+6' Урибе
Отмененный гол: 50' Коке (офсайд)
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