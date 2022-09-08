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Лига чемпионов. Атлетико – Порту. 2:1. Все голы на 90+

Лига Чемпионов
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Гризманн с замены спасает мадридцев

Лига чемпионов. Атлетико – Порту. 2:1. Все голы на 90+

Фото: Getty Images

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"Атлетико" Мадрид на последних секундах вырвал победу у "Порту" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Все голы обе команды забили после 90-ой минуты.

"Атлетико" – "Порту". 2:1

Голы: 90+1' Эрмосо, 90+11' Гризманн – 90+6' Урибе

Отмененный гол: 50' Коке (офсайд)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Порту (Португалия)
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