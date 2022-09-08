Под горячую руку Ришарлисона. Тоттенхэм – Марсель 2:0. Обзор матча, видео голов

"Тоттенхэм" не поражал качеством игры. Но класс взял свое. Нападающий "шпор" Ришарлисон дважды приложился к мячу и оформил победу команды Антонио Конте. "Марселю" было очень тяжело, ведь с 47-й минуты пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Мбемба.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

ЛЧ, Группа D. 1-й тур

7 сентября, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "Марсель" 2:0

Голы: Ришарлисон 76, Ришарлисон 81