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Под горячую руку Ришарлисона. Тоттенхэм – Марсель 2:0. Обзор матча, видео голов
Тоттенхэм - Марсель ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" не поражал качеством игры. Но класс взял свое. Нападающий "шпор" Ришарлисон дважды приложился к мячу и оформил победу команды Антонио Конте. "Марселю" было очень тяжело, ведь с 47-й минуты пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Мбемба.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
ЛЧ, Группа D. 1-й тур
7 сентября, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"
"Тоттенхэм" - "Марсель" 2:0
Голы: Ришарлисон 76, Ришарлисон 81
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