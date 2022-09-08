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Драматическая развязка имени Гризманна. Атлетико – Порту 2:1. Обзор матча, видео голов
Атлетико - Порту ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч можно было не смотреть, включив только на 90-й минуте – и вся суть была бы уловлена. Тягучий футбол длился до 90-й минуты, когда забил Эрмосо. Урибе на 90+6-й минуте сравнял счет с пенальти, но даже ничьей "Порту" не досталось.
На одиннадцатой (!) компенсированной минуте сыграл фактор Атунана Гризманна. Безумная развязка в целом рядового матча Лиги чемпионов.
Смотрите, как это было, в видеообзоре.
Голы: 90+1' Эрмосо, 90+11' Гризманн – 90+6' Урибе
Отмененный гол: 50' Коке (офсайд)
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