Драматическая развязка имени Гризманна. Атлетико – Порту 2:1. Обзор матча, видео голов

Этот матч можно было не смотреть, включив только на 90-й минуте – и вся суть была бы уловлена. Тягучий футбол длился до 90-й минуты, когда забил Эрмосо. Урибе на 90+6-й минуте сравнял счет с пенальти, но даже ничьей "Порту" не досталось.

На одиннадцатой (!) компенсированной минуте сыграл фактор Атунана Гризманна. Безумная развязка в целом рядового матча Лиги чемпионов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

"Атлетико" – "Порту" 2:1

Голы: 90+1' Эрмосо, 90+11' Гризманн – 90+6' Урибе