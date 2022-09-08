Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Наполи провел очень хорошую игру, а Ливерпуль – нет
"Мерсисайдцы" были разгромлены со счетом 1:4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения своей команды от "Наполи" (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"До того момента пока на поле не вышел Тьяго, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.
"Наполи" провел очень хорошую игру, а мы – нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.
Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме. Через три дня мы играем против "Вулверхэмптона" и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы
- Украинцы не попали в основу Брюгге на матч против Байера
- Тухель сказал Боэли, что Роналду уничтожит командный дух в раздевалке
- Не спешите вы их хоронить. РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy