Клопп: Наполи провел очень хорошую игру, а Ливерпуль – нет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения своей команды от "Наполи" (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"До того момента пока на поле не вышел Тьяго, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

"Наполи" провел очень хорошую игру, а мы – нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме. Через три дня мы играем против "Вулверхэмптона" и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.