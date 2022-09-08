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Клопп: Наполи провел очень хорошую игру, а Ливерпуль – нет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Мерсисайдцы" были разгромлены со счетом 1:4

Клопп: Наполи провел очень хорошую игру, а Ливерпуль – нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после поражения своей команды от "Наполи" (1:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"До того момента пока на поле не вышел Тьяго, я не могу вспомнить ни одной ситуации контрпрессинга. Все было очевидно. Почему так произошло, я не могу ответить прямо сейчас. Нужно пережить это.

"Наполи" провел очень хорошую игру, а мы – нет. Это первое объяснение поражения. Последние два гола мы практически принесли им на блюдечке. Мы должны были защищаться намного лучше.

Имея в воротах Алиссона, вы должны действительно очень плохо играть, чтобы пропустить три гола в одном тайме. Через три дня мы играем против "Вулверхэмптона" и, возможно, если они смотрели сегодняшний матч, то не могут остановиться от смеха", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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Источник:
UEFA

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