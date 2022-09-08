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"Нет места для эйфории". Хави оценил старт Барселоны в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Сине-гранатовые" разгромили "Викторию Пльзень"

"Нет места для эйфории". Хави оценил старт Барселоны в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над чешской "Викторией" в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "сине-гранатовые" на своем поле выиграли со счетом 5:1.

"Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке. Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.

Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру. Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка", - цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеЛига чемпионов. Барселона - Виктория 5:1. Есть первый хет-трик Левандовского!
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В статье: Барселона Хави Виктория (Пльзень)
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Источник:
uefa

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
08.09.2022 в 10:03
ТО Є ТАК! Перемога на андердогом мало про що каже! Попереду справжні лігочемпіонівськи суперники! Саме з ними ми побачимо на що може замахнутися теперішня Барса...
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