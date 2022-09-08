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"Нет места для эйфории". Хави оценил старт Барселоны в Лиге чемпионов
"Сине-гранатовые" разгромили "Викторию Пльзень"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над чешской "Викторией" в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "сине-гранатовые" на своем поле выиграли со счетом 5:1.
"Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке. Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.
Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру. Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка", - цитирует Хави пресс-служба УЕФА.
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