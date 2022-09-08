Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин: Шахтер без бразильцев может быть проблемой
Донецкий клуб снова сыграет с "Реалом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин высказался о предстоящих матчах против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.
"Игра с "Шахтером"? Уж сколько лет подряд, 4? Уже нет особых ощущений. Будет игра как игра. Надо выигрывать каждую игру.
"Шахтер" без бразильцев? Это может быть проблемой, потому что будут играть молодые, горячие, с желанием показать себя, и это может быть проблемой не в футбольном плане, а в плане менталитета. В любом случае будет трудная игра", - сказал Лунин в интервью YouTube-канала "Київський Торт".
Напомним, матчи "Реала" и "Шахтера" состоятся 5 и 11 октября. В первом туре Лиги чемпионов "горняки" на выезде сенсационно разгромили "РБ Лейпциг" (4:1).
Популярное сейчас
- Экс-тренер Миная трудоустроился в клубе российского блогера
- Увольнение Тухеля и Тедеско, избиение Клоппа в ЛЧ. Главные новости за среду 7 сентября
- Лига чемпионов. Наполи - Ливерпуль 4:1. Марадона бы гордился
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy