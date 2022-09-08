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Лунин: Шахтер без бразильцев может быть проблемой

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Донецкий клуб снова сыграет с "Реалом"

Лунин: Шахтер без бразильцев может быть проблемой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин высказался о предстоящих матчах против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Игра с "Шахтером"? Уж сколько лет подряд, 4? Уже нет особых ощущений. Будет игра как игра. Надо выигрывать каждую игру.

"Шахтер" без бразильцев? Это может быть проблемой, потому что будут играть молодые, горячие, с желанием показать себя, и это может быть проблемой не в футбольном плане, а в плане менталитета. В любом случае будет трудная игра", - сказал Лунин в интервью YouTube-канала "Київський Торт".

Напомним, матчи "Реала" и "Шахтера" состоятся 5 и 11 октября. В первом туре Лиги чемпионов "горняки" на выезде сенсационно разгромили "РБ Лейпциг" (4:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Київський Торт

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