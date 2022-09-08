Лунин: Шахтер без бразильцев может быть проблемой

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин высказался о предстоящих матчах против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Игра с "Шахтером"? Уж сколько лет подряд, 4? Уже нет особых ощущений. Будет игра как игра. Надо выигрывать каждую игру.

"Шахтер" без бразильцев? Это может быть проблемой, потому что будут играть молодые, горячие, с желанием показать себя, и это может быть проблемой не в футбольном плане, а в плане менталитета. В любом случае будет трудная игра", - сказал Лунин в интервью YouTube-канала "Київський Торт".