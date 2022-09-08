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С украинцем из Шахтера. УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Символическая сборная первого тура

С украинцем из Шахтера. УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялись матчи первого тура, по итогам которых УЕФА составил символическую сборную.

В составе из 11-ти игроков оказался полузащитник "Шахтера" Марьян Швед. Украинец вышел в стартовом составе на выездной поединок против "РБ Лейпцига" и отыграл на поле 61 минуту. Швед отличился дублем, а сам поединок завершился победой "горняков" со счетом 4:1.

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Кроме украинского футболиста, в команду недели от УЕФА вошли форвард "Баварии" Лерой Сане, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, хавбек "Спортинга" Маркус Эдвардс, полузащитник "Наполи" Пётр Зелиньский, полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус, защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо, защитники "Ман Сити" Рубен Диаш и Жуан Канселу, футболист "Брюгге" Лубаде Силла и голкипер "Динамо" Загреб Доминик Ливакович.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
08.09.2022 в 16:13
Опинитись в одній компанії з Лероєм Сане і Левандовскі, навіть при всьому везінні Мар’яна в тому матчі, звичайно дуже приємно
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