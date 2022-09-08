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С украинцем из Шахтера. УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
Символическая сборная первого тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялись матчи первого тура, по итогам которых УЕФА составил символическую сборную.
В составе из 11-ти игроков оказался полузащитник "Шахтера" Марьян Швед. Украинец вышел в стартовом составе на выездной поединок против "РБ Лейпцига" и отыграл на поле 61 минуту. Швед отличился дублем, а сам поединок завершился победой "горняков" со счетом 4:1.
Кроме украинского футболиста, в команду недели от УЕФА вошли форвард "Баварии" Лерой Сане, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, хавбек "Спортинга" Маркус Эдвардс, полузащитник "Наполи" Пётр Зелиньский, полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус, защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо, защитники "Ман Сити" Рубен Диаш и Жуан Канселу, футболист "Брюгге" Лубаде Силла и голкипер "Динамо" Загреб Доминик Ливакович.
Stars of the show on Matchday 1 ????#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022
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