Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото

Нужно просто уйти сразу с поля на первых минутах и всё. Пофигу абсолютно если будет техническое поражение. Рашоркостан должен быть под полным байкотом за своё зло на путь которого он вышел, даже если это на турецком стадионе турецкие проплаченные фанаты в масках, а не сами рашорки.