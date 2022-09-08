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Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неадекватная реакция на происходящее

Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото

Фото: twitter.com/_samiyenhaber

Новина українською

Болельщики "Фенербахче" на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Динамо" Киев взяли с собой маски путина. Матч начнется в 19:45.

Фанатов "Фенербахче" сфотографировали в масках путина с российским флагом перед матчем.

Во время квалификации Лиги чемпионов фанаты турецкого клуба заводили кричалки с упоминанием путина.

После матча клуб открестился от фанатских кричалок, а УЕФА пообещал расследовать инцидент.

Тогда "Динамо" обыграл "Фенербахче" со счетом 2:1.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Steelen (Запорожье)
08.09.2022 в 20:28
Нужно просто уйти сразу с поля на первых минутах и всё. Пофигу абсолютно если будет техническое поражение. Рашоркостан должен быть под полным байкотом за своё зло на путь которого он вышел, даже если это на турецком стадионе турецкие проплаченные фанаты в масках, а не сами рашорки.
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.09.2022 в 19:46
Нездорова ї*анутість. Не варто звертати уваги.
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+1
0
efim423 (odessa)
08.09.2022 в 19:40
на лицо игнорирования уефа , так ка был уже за это штраф , это дисквалификация
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+2
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
08.09.2022 в 19:38
Повторимо?
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