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Фанаты Фенербахче несут маски путина на матч против Динамо – Фото
Неадекватная реакция на происходящее
Фото: twitter.com/_samiyenhaber
Болельщики "Фенербахче" на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Динамо" Киев взяли с собой маски путина. Матч начнется в 19:45.
Фанатов "Фенербахче" сфотографировали в масках путина с российским флагом перед матчем.
September 8, 2022
Во время квалификации Лиги чемпионов фанаты турецкого клуба заводили кричалки с упоминанием путина.
После матча клуб открестился от фанатских кричалок, а УЕФА пообещал расследовать инцидент.
Тогда "Динамо" обыграл "Фенербахче" со счетом 2:1.
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