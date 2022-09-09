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Шахтер о продаже трансляций ЛЧ Матч ТВ: Мы в ярости. Россия должна стать государством-изгоем
УЕФА продал права на показ матчей ЛЧ этого сезона в Россию
Олександр Приходько
Под давлением многих стран ФИФА исключила Россию из борьбы за выход на чемпионат мира. В свою очередь, после начала войны УЕФА сначала приостановил, а затем исключил российские команды из своих игр. При этом он разорвала контракт с "Газпромом", который был спонсором Лиги чемпионов. Между тем, более чем через полгода федерация снова потянулась за кровавыми деньгами.
Тем не менее, перед стартом первого тура УЕФА объявил, что матчи
"Шахтер" прокомментировал решение УЕФА продать права на еврокубки российскому федеральному каналу "Матч ТВ".
"Мы недовольны этим решением. Мы в ярости. Страна-агрессор должна быть максимально изолирована.
Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но также призываем исключить Россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой УЕФА и ФИФА. Мировое спортивное сообщество, наконец, должно объединиться в этом вопросе и исключить Россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продаж телевизионных прав.
Мы не боимся, что наши матчи могут смотреть в России. Мы за то, чтобы там не показывали никаких игр, особенно Лиги чемпионов. Россия должна стать государством-изгоем, пока украинцы гибнут от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну", – говорится в заявлении горняков для ресурса Sportowe Fakty.
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