Шелаев: Спич Луческу после матча с Фенербахче - это его право. Он защищает своих футболистов

Известный в прошлом футболист национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал стартовый матч Динамо в группе ЛЕ против Фенербахче (1:2).

— Динамо совсем недавно встречалось с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов, выбив турецкую команду из самого престижного турнира. Эти игры внесли свое влияние на нынешний поединок?

— Конечно, все это оказывало влияние. Но я бы сказал о другом. В свете неудачных игр Динамо в первенстве Украины у команды наметился плохой психологический фон. Тревожное состояние перед этой встречей было у всех поклонников команды. Сейчас у команды спад – и физический, и эмоциональный. К матчу в Стамбуле динамовцы подходили с массой проблем. Одна из них – отсутствие нападающего. Легионеры к нам не поедут, а хорошего украинского форварда найти сложно. Проблема форварда у Динамо давно, уже более года, но ее решить, пока не удалось.

— В итоге подопечные Мирчи Луческу проиграли – 1:2. В чем причина поражения?

— Если проанализировать ход всего поединка, то стоит признать результат закономерным. Турецкая команда наиграла на победу. Бывает, что та или иная команда с плохой игрой добивается победного результата, но это бывает редко. Безусловно, тяжело принять тот факт, что динамовцы пропустили решающий мяч в компенсированное время. Это болезненно принимается всеми.

— Почему на послематчевой пресс-конференции спич Луческу в основном был о грубой игре футболистов Фенербахче?

— Это его право. Он защищает своих футболистов и это вполне нормально. Да, в этой встрече было обилие фолов – 35 на две команды. Есть мастерство игроков в атаке, а есть мастерство при обороне. Значит, в этот вечер защитники обеих команд действовали не лучшим образом.

— Но восемь желтых карточек — это много для одной игры?

— У каждого арбитра свои принципы. Екатерина Монзуль, может быть, удалила бы пару футболистов в таком матче. У рефери свои трактовки, манера судейства.

— Оба гола турецкая команда забила после стандартов – углового и аута. Такое трудно понять…

— Стандарты – элементы игры. Динамовцы не очень плотно играли вблизи своих ворот. Такое случается.

— А победный гол Батшуайи забил с линии вратарской. Рядом с ним был его партнер и никого из динамовцев. Такое редко увидишь. Кто виноват?

— Ошибки все допускают. В этом и прелесть футбола. Хозяева выпустили трех свежих игроков линии атаки во втором тайме, а киевляне не могли себе этого позволить. Усталость сказалась, я считаю.

— У Динамо в атаке играет Гармаш, а вместо него на поле выходит защитник Кравченко, в линию атаки. Такого не было никогда у столичной команды.

— Да, об этой проблеме все знают. Все знают недостатки Беседина, их много. Но мы знаем и аргументацию руководителей Динамо. Иностранцы не едут к нам из-за войны, а молодых нет.

— Как итог, впервые в украинской истории Динамо потерпело пять поражений подряд в официальных матчах. Что дальше?

— В нашей сегодняшней жизни столько проблем, что многое не ясно до конца. На Украину напали, идет война. Все мы переживаем трудный момент. Если человек болеет, то сразу не станешь здоровым – нужно время. Так и в футболе. Посмотрим, как руководство клуба и футболисты выйдут с этой трудной ситуации.