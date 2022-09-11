  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч Лиги чемпионов Рейнджерс - Наполи перенесен на один день по причине смерти королевы Англии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Лиги чемпионов Рейнджерс - Наполи перенесен на один день по причине смерти королевы Англии

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Игра состоится без итальянских болельщиков

Матч Лиги чемпионов Рейнджерс - Наполи перенесен на один день по причине смерти королевы Англии

Getty Images

Новина українською

В твиттере ФК "Рейнджерс" появилась информация о переносе матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с "Наполи".

Встреча, которая была запланирована на 13 сентября, состоится 14-го. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.

Болельщики "Наполи" не будут допущены на стадион "Айброкс" в Глазго Шотландия. Из соображений спортивной справедливости фанаты "Рейнджерс" также не смогут посетить ответный матч с "Наполи" в Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде