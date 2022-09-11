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Матч Лиги чемпионов Рейнджерс - Наполи перенесен на один день по причине смерти королевы Англии
Игра состоится без итальянских болельщиков
Getty Images
В твиттере ФК "Рейнджерс" появилась информация о переносе матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с "Наполи".
Встреча, которая была запланирована на 13 сентября, состоится 14-го. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.
Болельщики "Наполи" не будут допущены на стадион "Айброкс" в Глазго Шотландия. Из соображений спортивной справедливости фанаты "Рейнджерс" также не смогут посетить ответный матч с "Наполи" в Италии.
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