Матч Лиги чемпионов Рейнджерс - Наполи перенесен на один день по причине смерти королевы Англии

В твиттере ФК "Рейнджерс" появилась информация о переносе матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с "Наполи".

Встреча, которая была запланирована на 13 сентября, состоится 14-го. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II.

Болельщики "Наполи" не будут допущены на стадион "Айброкс" в Глазго Шотландия. Из соображений спортивной справедливости фанаты "Рейнджерс" также не смогут посетить ответный матч с "Наполи" в Италии.