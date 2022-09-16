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Малиновский против Моуриньо и мадридское дерби. Расписание футбола на 17 - 18 сентября
Левандовский встретится с Баварией, а еще мадридское дерби в конце недели
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал в одном месте календарь самых интересных футбольных матчей, которые пройдут на выходных - 17-го и 18-го сентября.
Пятница, 16 сентября
УПЛ берет паузу, поэтому следующие выходные без отечественного футбола. Но должна вернуться Английская Премьер-лига
- "Астон Вилла" – "Саутгемптон". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
- "Ноттингем Форест" - "Фулхэм". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
Суббота, 17 сентября
В Англии интересным обещает быть противостояние "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити", затем на поле выйдут "Тоттенхэм" и "Лестер". В Германии попытается прервать ничейную серию "Бавария", которая сыграет на выезде с "Аугсбургом". Впрочем, главный матч дня – Рурское дерби между "Боруссией" и "Шальке". Соперник "Шахтера" по группе ЛЧ – "Лейпциг" - сыграет с другой "Боруссией" - из Менхенгладбаха.
- "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Аугсбург" – "Бавария". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Боруссия" Д – "Шальке". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Барселона" – "Эльче". Примера. 17:15. MEGOGO
- "Специя" – "Сампдория". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Боруссия" М - "Лейпциг". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
Воскресенье, 18 сентября
В Англии должны сыграть Зинченко и Миколенко. При этом матч "Челси" - "Ливерпуль" был перенесен. В Италии обратите внимание на матч "Удинезе" – "Интер", команда из Удине сейчас очень интересна. Но понятно, что гораздо громче вывески в Серии А у матчей "Рома" – "Аталанта" и "Милан" – "Наполи". В Испании состоится первое крупное дерби сезона – "Атлетико" примет "Реал". Любители немецкого футбола обязательно просмотрят игру "Фрайбурга" и "Хоффенхайма", эти команды занимают второе и четвертое места соответственно. Во Франции тур завершится сочным матчем "Лион" – "ПСЖ.
- "Удинезе" – "Интер". Серия А. Начало 13:30. MEGOGO
- "Брентфорд" – "Арсенал". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Вест Гэм". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Рома" – "Аталанта". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Хоффенхайм" – "Фрайбург". Бундеслига. Начало 20:30. Setanta Sports
- "Милан" – "Наполи". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Лион" – ПСЖ. Лига 1. Начало 21:45. MEGOGO
- "Атлетико" – "Реал". Примера. Начало в 22:00. MEGOGO
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