Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября

UA-Футбол собрал в одном месте календарь самых интересных футбольных матчей, которые пройдут в течение следующей недели - с 12 по 18 сентября.

Понедельник, 12 сентября

Не забываем, что у нас еще два матча четвертого тура УПЛ. Верим, что увидим зарубу в игре между "Ворсклой" и "Александрией", а затем за важные три очка будут соревноваться "Ингулец" и "Минай". Вечер можно провести в компания Жозе Моуриньо, который будет доказывать, что он контролирует ситуацию и никакого кризиса в "Роме" нет.

"Ворскла" – "Александрия". УПЛ. Начало в 13:00. Setanta Sports

"Ингулец" – "Минай". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports

"Эмполи" – "Рома". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO

Вторник, 13 сентября

И снова Лига Чемпионов. Среди семи матчей выделяется противостояние "Баварии" и "Барселоны". Но также можно поболеть за Яремчука и Соболя – их "Брюгге" сыграет с "Порту".

"Виктория" – "Интер". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Спортинг" – "Тоттенхэм". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Бавария" – "Барселона". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Байер" – "Атлетико". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Ливерпуль" – "Аякс". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Порту" – "Брюгге". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Марсель" – "Айнтрахт". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

Среда, 14 сентября

Конечно, все внимание будет приковано к "Шахтеру", который примет "Селтик". Но этот матч будет в первом блоке, а во втором можно глянуть "Манчестер Сити" – "Боруссия", или оценить, как Марко Розе меняет "Лейпциг", быкам играть с "Реалом".

"Шахтер" – "Селтик". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Милан" – "Динамо" Загреб. ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Реал" – "Лейпциг". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Боруссия". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Челси" – "Зальцбург". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Копенгаген" – "Севилья". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Ювентус" – "Бенфика". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Маккаби" – ПСЖ. ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Рейнджерс" – "Наполи". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

Четверг, 15 сентября

Этот день мы посвятим "Динамо" и "Днепру-1". Команда Луческу сыграет с АЕКом из Ларнаки, который, к слову, выбил "Днепр-1" из Лиги Европы. Сами же днепряне попытаются одержать первую победу на международной арене в противостоянии с кипрским "Аполлоном". Среди других пар рекомендуем "Арсенал" – ПСВ, Зинченко должен быть в основе. А еще МЮ попытается реабилитироваться за поражение в первом туре в игре с "Шерифом".

"Аполлон" – "Днепр-1". ЛК. Начало 19:45. MEGOGO

"Шериф" – МЮ. ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO

"Динамо" – АЕК. ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Арсенал" – ПСВ. ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO

Пятница, 16 сентября

УПЛ берет паузу, поэтому следующие выходные без отечественного футбола. Но должна вернуться Английская Премьер-лига

"Астон Вилла" – "Саутгемптон". АПЛ. 22:00. Setanta Sports

Суббота, 17 сентября

В Англии интересным обещает быть противостояние "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити", затем на поле выйдут "Тоттенхэм" и "Лестер". В Германии попытается прервать ничейную серию "Бавария", которая сыграет на выезде с "Аугсбургом". Впрочем, главный матч дня – Рурское дерби между "Боруссией" и "Шальке". Соперник "Шахтера" по группе ЛЧ – "Лейпциг" - сыграет с другой "Боруссией" - из Менхенгладбаха.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Аугсбург" – "Бавария". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports

"Боруссия" Д – "Шальке". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports

"Барселона" – "Эльче". Примера. 17:15. MEGOGO

"Специя" – "Сампдория". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO

"Тоттенхэм" – "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Боруссия" М - "Лейпциг". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

Воскресенье, 18 сентября

В Англии все четыре матча дня найдут своих болельщиков. Будут играть Зинченко, Миколенко, Роналду, а еще и противостояние обновленного "Челси" с "Ливерпулем"! В Италии обратите внимание на матч "Удинезе" – "Интер", команда из Удине сейчас очень интересна. Но понятно, что гораздо громче вывески в Серии А у матчей "Рома" – "Аталанта" и "Милан" – "Наполи". В Испании состоится первое крупное дерби сезона – "Атлетико" примет "Реал". Любители немецкого футбола обязательно просмотрят игру "Фрайбурга" и "Хоффенхайма", эти команды занимают второе и четвертое места соответственно. Во Франции тур завершится сочным матчем "Лион" – "ПСЖ.