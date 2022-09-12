Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября
Левандовский встретится с Баварией, а еще мадридское дерби в конце недели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал в одном месте календарь самых интересных футбольных матчей, которые пройдут в течение следующей недели - с 12 по 18 сентября.
Понедельник, 12 сентября
Не забываем, что у нас еще два матча четвертого тура УПЛ. Верим, что увидим зарубу в игре между "Ворсклой" и "Александрией", а затем за важные три очка будут соревноваться "Ингулец" и "Минай". Вечер можно провести в компания Жозе Моуриньо, который будет доказывать, что он контролирует ситуацию и никакого кризиса в "Роме" нет.
- "Ворскла" – "Александрия". УПЛ. Начало в 13:00. Setanta Sports
- "Ингулец" – "Минай". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Эмполи" – "Рома". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
Вторник, 13 сентября
И снова Лига Чемпионов. Среди семи матчей выделяется противостояние "Баварии" и "Барселоны". Но также можно поболеть за Яремчука и Соболя – их "Брюгге" сыграет с "Порту".
- "Виктория" – "Интер". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Спортинг" – "Тоттенхэм". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Бавария" – "Барселона". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Байер" – "Атлетико". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Аякс". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Порту" – "Брюгге". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Марсель" – "Айнтрахт". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
Среда, 14 сентября
Конечно, все внимание будет приковано к "Шахтеру", который примет "Селтик". Но этот матч будет в первом блоке, а во втором можно глянуть "Манчестер Сити" – "Боруссия", или оценить, как Марко Розе меняет "Лейпциг", быкам играть с "Реалом".
- "Шахтер" – "Селтик". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Милан" – "Динамо" Загреб. ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Реал" – "Лейпциг". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Боруссия". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Челси" – "Зальцбург". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Копенгаген" – "Севилья". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Ювентус" – "Бенфика". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Маккаби" – ПСЖ. ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Рейнджерс" – "Наполи". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
Четверг, 15 сентября
Этот день мы посвятим "Динамо" и "Днепру-1". Команда Луческу сыграет с АЕКом из Ларнаки, который, к слову, выбил "Днепр-1" из Лиги Европы. Сами же днепряне попытаются одержать первую победу на международной арене в противостоянии с кипрским "Аполлоном". Среди других пар рекомендуем "Арсенал" – ПСВ, Зинченко должен быть в основе. А еще МЮ попытается реабилитироваться за поражение в первом туре в игре с "Шерифом".
- "Аполлон" – "Днепр-1". ЛК. Начало 19:45. MEGOGO
- "Шериф" – МЮ. ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Динамо" – АЕК. ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Арсенал" – ПСВ. ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO
Пятница, 16 сентября
УПЛ берет паузу, поэтому следующие выходные без отечественного футбола. Но должна вернуться Английская Премьер-лига
- "Астон Вилла" – "Саутгемптон". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
Суббота, 17 сентября
В Англии интересным обещает быть противостояние "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити", затем на поле выйдут "Тоттенхэм" и "Лестер". В Германии попытается прервать ничейную серию "Бавария", которая сыграет на выезде с "Аугсбургом". Впрочем, главный матч дня – Рурское дерби между "Боруссией" и "Шальке". Соперник "Шахтера" по группе ЛЧ – "Лейпциг" - сыграет с другой "Боруссией" - из Менхенгладбаха.
- "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Аугсбург" – "Бавария". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Боруссия" Д – "Шальке". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports
- "Барселона" – "Эльче". Примера. 17:15. MEGOGO
- "Специя" – "Сампдория". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Тоттенхэм" – "Лестер". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Боруссия" М - "Лейпциг". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
Воскресенье, 18 сентября
В Англии все четыре матча дня найдут своих болельщиков. Будут играть Зинченко, Миколенко, Роналду, а еще и противостояние обновленного "Челси" с "Ливерпулем"! В Италии обратите внимание на матч "Удинезе" – "Интер", команда из Удине сейчас очень интересна. Но понятно, что гораздо громче вывески в Серии А у матчей "Рома" – "Аталанта" и "Милан" – "Наполи". В Испании состоится первое крупное дерби сезона – "Атлетико" примет "Реал". Любители немецкого футбола обязательно просмотрят игру "Фрайбурга" и "Хоффенхайма", эти команды занимают второе и четвертое места соответственно. Во Франции тур завершится сочным матчем "Лион" – "ПСЖ.
- "Удинезе" – "Интер". Серия А. Начало 13:30. MEGOGO
- "Брентфорд" – "Арсенал". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Вест Гэм". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- МЮ – "Лидс". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Челси" – "Ливерпуль". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
- Рома" – "Аталанта". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Хоффенхайм" – "Фрайбург". Бундеслига. Начало 20:30. Setanta Sports
- "Милан" – "Наполи". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Лион" – ПСЖ. Лига 1. Начало 21:45. MEGOGO
- "Атлетико" – "Реал". Примера. Начало в 22:00. MEGOGO
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