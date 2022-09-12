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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Шахтер - Селтик
Главный рефери пересекался с киевским "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать "Селтик". УЕФА официально назначил шведскую бригаду арбитров на данную игру.
Главным рефери будет 33-летний Гленн Нюберг. На линиях ему помогут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого арбитра исполнит Мохаммед аль-Хаким.
Видеопомощник рефери - Деннис Хиглер (Нидерланды), ассистент видеопомощника рефери - Роб Диперинк (Нидерланды).
Напомним, матч "Шахтер" - "Селтик" пройдет в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Начало - в 19:45.
Интересно, что Нюберг пересекался с киевским "Динамо" в этом сезоне. Он обслуживал матч 2-го квалификационно раунда Лиги чемпионов между киевлянами и турецким "Фенербахче" (0:0). Тогда шведский рефери показал 5 желтых карточек.
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