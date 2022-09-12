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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Шахтер - Селтик

Лига Чемпионов
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Главный рефери пересекался с киевским "Динамо"

Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Шахтер - Селтик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" будет принимать "Селтик". УЕФА официально назначил шведскую бригаду арбитров на данную игру.

Главным рефери будет 33-летний Гленн Нюберг. На линиях ему помогут Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Роль четвертого арбитра исполнит Мохаммед аль-Хаким.

Видеопомощник рефери - Деннис Хиглер (Нидерланды), ассистент видеопомощника рефери - Роб Диперинк (Нидерланды).

Напомним, матч "Шахтер" - "Селтик" пройдет в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Начало - в 19:45.

Интересно, что Нюберг пересекался с киевским "Динамо" в этом сезоне. Он обслуживал матч 2-го квалификационно раунда Лиги чемпионов между киевлянами и турецким "Фенербахче" (0:0). Тогда шведский рефери показал 5 желтых карточек.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
UEFA

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