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Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч "Бавария" - "Барселона", Лига Чемпионов, 13 сентября 2022

Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Роберт Левандовски вместе со своей новой командой пожалует на "Альянц Арена", чтобы доказать, что он недаром переехал в Каталонию этим летом. У Левангола уже 9 мячей в 6 матчах этого сезона, благодаря которым "Барселона" выиграла 5 из 6 стартовых матчей. Роберт будет полон решимости доказать Нагельсманну, что его заигрывания с ложной девяткой – полная ерунда, в что время как вся "блауграна" захочет отомстить за унижения былых лет.

"Бавария" в последние годы разносила "Барсу" в пух и прах. Были и легендарные 8:2, и два разгрома 3:0 и 0:3 в прошлом кампании, отправивших каталонцев прямиком в Лигу Европы. Нагельсманн поберёг силы всех лидеров на выходных, расписав третью ничью в Бундеслиге кряду. Зато теперь у "Баварии" будет полный заряд батареи для очередного разноса "Барсы" – это ведь святое дело для Мюнхена.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ во вторник, тринадцатого сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Бавария – Барселона
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Отметим, что матч "Бавария" - "Барселона" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Бавария" - "Барселона" на UA-Футбол >>

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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