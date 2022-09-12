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Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Бавария" - "Барселона", Лига Чемпионов, 13 сентября 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Роберт Левандовски вместе со своей новой командой пожалует на "Альянц Арена", чтобы доказать, что он недаром переехал в Каталонию этим летом. У Левангола уже 9 мячей в 6 матчах этого сезона, благодаря которым "Барселона" выиграла 5 из 6 стартовых матчей. Роберт будет полон решимости доказать Нагельсманну, что его заигрывания с ложной девяткой – полная ерунда, в что время как вся "блауграна" захочет отомстить за унижения былых лет.
"Бавария" в последние годы разносила "Барсу" в пух и прах. Были и легендарные 8:2, и два разгрома 3:0 и 0:3 в прошлом кампании, отправивших каталонцев прямиком в Лигу Европы. Нагельсманн поберёг силы всех лидеров на выходных, расписав третью ничью в Бундеслиге кряду. Зато теперь у "Баварии" будет полный заряд батареи для очередного разноса "Барсы" – это ведь святое дело для Мюнхена.
Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ во вторник, тринадцатого сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Бавария" - "Барселона" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Бавария" - "Барселона" на
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