Переноса не будет. Селтик объявил, что матч ЛЧ с Шахтером пройдет в среду

Шотландский "Селтик" объявил, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против " Шахтера ", как и было запланировано ранее, состоится в Варшаве в среду, 14 сентября.

В официальном заявлении клуба сообщается, что команда вскоре отправится на игру против украинцев, а сам матч состоится по заранее утвержденному графику – в 19:45 14 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II все матчи британских команд в еврокубках на этой неделе могут быть перенесены на более позднее время .

В минувший уик-энд во всех профессиональных лигах Англии, Шотландии и Северной Ирландии матчи не проводились.