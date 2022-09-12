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Переноса не будет. Селтик объявил, что матч ЛЧ с Шахтером пройдет в среду

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Переноса не будет

Переноса не будет. Селтик объявил, что матч ЛЧ с Шахтером пройдет в среду

celticfc.com

Новина українською

Шотландский "Селтик" объявил, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера", как и было запланировано ранее, состоится в Варшаве в среду, 14 сентября.

В официальном заявлении клуба сообщается, что команда вскоре отправится на игру против украинцев, а сам матч состоится по заранее утвержденному графику – в 19:45 14 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II все матчи британских команд в еврокубках на этой неделе могут быть перенесены на более позднее время.

В минувший уик-энд во всех профессиональных лигах Англии, Шотландии и Северной Ирландии матчи не проводились.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
Селтик

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