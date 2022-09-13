  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Селтик", Лига Чемпионов, 14 сентября 2022

Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Идеально начав свой путь в новом сезоне ЛЧ, донецкий "Шахтер" только пробудил аппетит. Одной победы точно не хватит для больших еврокубковых свершений, однако пока команда на эмоциональном подъеме, футболистам точном захочется укрепить свои позиции. В номинально домашнем матче коллектив Йовичевича примет "Селтик" - не такой грозной по имени, но вполне серьезный по игре коллектив.

Читайте такжеЙовичевич: В ЛЧ мы представляем не только Шахтер, а и всю Украину

Шотландцы в первом туре трижды пропустили от "Реала", однако в целом смотрелись неплохо и практически час играли на равных с лучшей командой мира. Впереди нас ждет очень равная игра, и если "Шахтер" ожидает легкой прогулки, то им стоит подумать еще раз. "Кельты" - весьма и весьма серьезный оппонент.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ в среду, 14-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Селтік
Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Шахтер" - "Селтик" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Селтик" на UA-Футбол >>

Поддержать Шахтер ты можешь на платформе легального букмекера Parimatch Ukraine. Заряжай на "горняков" и болей за чемпионов!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде