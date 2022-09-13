Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Идеально начав свой путь в новом сезоне ЛЧ, донецкий "Шахтер" только пробудил аппетит. Одной победы точно не хватит для больших еврокубковых свершений, однако пока команда на эмоциональном подъеме, футболистам точном захочется укрепить свои позиции. В номинально домашнем матче коллектив Йовичевича примет "Селтик" - не такой грозной по имени, но вполне серьезный по игре коллектив.

Шотландцы в первом туре трижды пропустили от "Реала", однако в целом смотрелись неплохо и практически час играли на равных с лучшей командой мира. Впереди нас ждет очень равная игра, и если "Шахтер" ожидает легкой прогулки, то им стоит подумать еще раз. "Кельты" - весьма и весьма серьезный оппонент.

Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ в среду, 14-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Отметим, что матч "Шахтер" - "Селтик" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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