Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Селтик: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Селтик", Лига Чемпионов, 14 сентября 2022
Фото: ФК Шахтер
Идеально начав свой путь в новом сезоне ЛЧ, донецкий "Шахтер" только пробудил аппетит. Одной победы точно не хватит для больших еврокубковых свершений, однако пока команда на эмоциональном подъеме, футболистам точном захочется укрепить свои позиции. В номинально домашнем матче коллектив Йовичевича примет "Селтик" - не такой грозной по имени, но вполне серьезный по игре коллектив.
Шотландцы в первом туре трижды пропустили от "Реала", однако в целом смотрелись неплохо и практически час играли на равных с лучшей командой мира. Впереди нас ждет очень равная игра, и если "Шахтер" ожидает легкой прогулки, то им стоит подумать еще раз. "Кельты" - весьма и весьма серьезный оппонент.
Смотрите матч второго тура группового этапа ЛЧ в среду, 14-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Шахтер" - "Селтик" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Селтик"
Поддержать Шахтер ты можешь на платформе легального букмекера Parimatch Ukraine. Заряжай на "горняков" и болей за чемпионов!
Популярное сейчас
- Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО
- СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне
- Впервые с футболистом Динамо. Символическая сборная четвертого тура УПЛ
- Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО