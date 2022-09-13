Бавария - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 13 сентября, в рамках второго тура ЛЧ 2022/23 встретятся лидеры группы С - мюнхенская "Бавария" в родных стенах будет принимать "Барселону". Этим летом между этими клубами состоялся громкий трансфер – польский форвард Роберт Левандоский после восьми лет в немецком клубе перебрался в "блаугранас".

Поляк не единственный игрок, имеющий опыт выступлений и за мюнхенскую и каталонскую команды. Сегодня мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.