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Бавария - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не Левандовским единым

Бавария - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Фото: Barca Blaugranes

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 сентября, в рамках второго тура ЛЧ 2022/23 встретятся лидеры группы С - мюнхенская "Бавария" в родных стенах будет принимать "Барселону". Этим летом между этими клубами состоялся громкий трансфер – польский форвард Роберт Левандоский после восьми лет в немецком клубе перебрался в "блаугранас".

Поляк не единственный игрок, имеющий опыт выступлений и за мюнхенскую и каталонскую команды. Сегодня мы вам как раз предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
13.09.2022 в 09:04
14/20... Позор.
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