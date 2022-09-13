  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Индзаги: Интер попал в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги: Интер попал в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Наставник ожидает нелегкого матча с "Викторией Пльзень"

Индзаги: Интер попал в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем матчем против чешской "Виктории Пльзень" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Несомненно, это важный матч. Мы знаем, что попали в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов. Дебют был не лучшим, мы пытались, но "Бавария" была лучше нас. Теперь мы знаем, что в матче с "Викторией" нас могут ждать ловушки, но мы хотим справиться с этим наилучшим образом.

Мы знаем, что нужно 10 очков, чтобы выйти из группы, это работает в девяти случаях из 10. В прошлом году мы успешно выполнили эту задачу, но в этом сезоне группа более конкурентоспособна", — цитирует Индзаги TuttoMercato.

Напомним, матч "Виктории Пльзень" - "Интер" состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 19:45. Также добавим, что в первом туре команда Индзаги уступила "Баварии" со счетом 0:2, в третьем встретится с "Барселоной".

Читайте такжеИсточник: Владельцы миланского Интера намерены продать клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Виктория (Пльзень) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде