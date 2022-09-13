Индзаги: Интер попал в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем матчем против чешской "Виктории Пльзень" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Несомненно, это важный матч. Мы знаем, что попали в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов. Дебют был не лучшим, мы пытались, но "Бавария" была лучше нас. Теперь мы знаем, что в матче с "Викторией" нас могут ждать ловушки, но мы хотим справиться с этим наилучшим образом.

Мы знаем, что нужно 10 очков, чтобы выйти из группы, это работает в девяти случаях из 10. В прошлом году мы успешно выполнили эту задачу, но в этом сезоне группа более конкурентоспособна", — цитирует Индзаги TuttoMercato.