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Индзаги: Интер попал в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов
Наставник ожидает нелегкого матча с "Викторией Пльзень"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем матчем против чешской "Виктории Пльзень" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
"Несомненно, это важный матч. Мы знаем, что попали в самую сложную группу во всей Лиге чемпионов. Дебют был не лучшим, мы пытались, но "Бавария" была лучше нас. Теперь мы знаем, что в матче с "Викторией" нас могут ждать ловушки, но мы хотим справиться с этим наилучшим образом.
Мы знаем, что нужно 10 очков, чтобы выйти из группы, это работает в девяти случаях из 10. В прошлом году мы успешно выполнили эту задачу, но в этом сезоне группа более конкурентоспособна", — цитирует Индзаги TuttoMercato.
Напомним, матч "Виктории Пльзень" - "Интер" состоится сегодня, 13 сентября и начнется в 19:45. Также добавим, что в первом туре команда Индзаги уступила "Баварии" со счетом 0:2, в третьем встретится с "Барселоной".
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