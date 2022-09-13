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Порту - Брюгге: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
Команду Яремчука и Соболя ждет сверхсложный выезд
фото - ФК Брюгге
Роману Яремчуку еще далеко до того, чтобы стать лидером Брюгге, однако постепенно нападающий снова привыкает к бельгийскому футболу. На выходных украинец стал автором двух результативных передач и вошел в символическую сборную тура чемпионата страны. Также в "Брюгге" рассчитывают на Эдуарда Соболя, регулярно получающего игровую практику из-за выходов на замену. Неделю назад бельгийцы одолели дома "Байер", а вот у "Порту" поражение мадридскому "Атлетико" буквально на последних секундах встречи. Хозяевам необходима только победа для сохранения шансов на выход в плей-офф ЛЧ. Гостям будет очень сложно прервать домашнюю серию португальцев, с февраля в родных стенах только побеждающих.
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Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур
13 сентября. Порту. "Драгау". Начало в 22:00
"Порту" - "Брюгге"
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