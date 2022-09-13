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Бавария - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЛЧ
Левандовский возвращается на "Альянц Арену"
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Польский форвард Роберт Левандовский год назад выходил на поле "Альяц Арены" против "Барселоны" и стал автором результативной передачи на Томаса Мюллера, когда "Бавария" открывала счет во встрече. Но сегодня в Мюнхене он будет представлять испанский клуб. "Барса" в последнее время набрала выдающуюся форму, одержала четыре победы подряд, забивая минимум по три гола в каждой встрече. А вот немецкий "рекордмастер" на спаде, чередуя победы с ничьими. Удастся ли каталонцам воспользоваться таким состоянием своего соперника и уехать из Германии непобежденными?
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Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур
13 сентября. Мюнхен. "Альянц Арена". Начало в 22:00
"Бавария" – "Барселона"
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