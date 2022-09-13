Бавария - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЛЧ

Польский форвард Роберт Левандовский год назад выходил на поле "Альяц Арены" против "Барселоны" и стал автором результативной передачи на Томаса Мюллера, когда "Бавария" открывала счет во встрече. Но сегодня в Мюнхене он будет представлять испанский клуб. "Барса" в последнее время набрала выдающуюся форму, одержала четыре победы подряд, забивая минимум по три гола в каждой встрече. А вот немецкий "рекордмастер" на спаде, чередуя победы с ничьими. Удастся ли каталонцам воспользоваться таким состоянием своего соперника и уехать из Германии непобежденными?

Смотрите матч "Бавария" – "Барселона" на сервисе MEGOGO. Также вы можете следить за ходом встречи, благодаря текстовой трансляции на UA-Футбол здесь .

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

13 сентября. Мюнхен. "Альянц Арена". Начало в 22:00

"Бавария" – "Барселона"