Грозный пояснил, почему нынешнему Шахтеру подходит модель вертикальной игры на контратаках

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный проанализировал победу "Шахтера" над "Лейпцигом" (4:1) в Лиге чемпионов , а также оценил шансы "горняков" в матче с "Селтиком", который состоится в среду, 14 сентября.

– Вячеслав Викторович, как оцените старт "Шахтера" в Лиге чемпионов, а именно уверенную победу "горняков" над "Лейпцигом" (4:1) на выезде?

– Я хочу отдать должное всем троим нашим командам за желание, борьбу, самоотдачу, характер и проявленные бойцовские качества в матчах с соперниками достаточно высокого класса. Что касается "Шахтера", то он, как мы все увидели, в гостях разгромил "Лейпциг". "Горняки" в этом поединке использовали свои сегодняшние козыри, к которым Доменико Тедеско оказался не готов. Как следствие, после этого проигрыша Тедеско был отправлен в отставку и заменен на Марко Розе. По поводу смены наставника скажу, что "Лейпциг" с Тедеско два матча кряду пропускал по четыре мяча (от "Айнтрахта" и "Шахтера"). Конечно, не многие владельцы будут такое терпеть, а тем более руководство клуба из системы "Ред Булл".

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– До этого матча многие эксперты сетовали на то, что из "Шахтера" ушло много футболистов, которые определяли игровую модель "горняков". Все иностранцы, за исключением Траоре, сменили клубную прописку. Вы что думаете насчет этих трансферов и касательно нынешнего "Шахтера"?

– Я попробую донести до читателей вот такую мысль. Все три вратаря, в том числе, сборники Пятов и Трубин, на месте. Защитники Матвиенко, Кривцов, Конопля, опорник Степаненко, игроки группы атаки Мудрик и Сикан постоянно приглашаются в лагерь национальной сборной. И, кстати, в расположении дончан есть Бондаренко, Судаков, а также группа игроков молодежной сборной страны достаточно хорошего уровня.

Но нужно было обратить внимание на то, какой был выбран вектор направления при комплектовании команды. Это быстрота во всех ее проявлениях. В оборону добавился быстрый Богдан Михайличенко, который на правах аренды перешел из "Андерлехта". К суперреактивному 21-летнему Мише Мудрику в группу атаки пришли из чемпионата Венгрии футболисты сборной Украины Александр Зубков и Иван Петряк. Также к этой компании добавился Марьян Швед, который до этого выступал за бельгийский "Мехелен". Хочу еще добавить, что 21-летний Даниил Сикан, которого уже привлекают к играм за сборную Украины, перешел в "Шахтер" из "Ганзы". И также полностью восстановился после травмы 21-летний сборник Буркина-Фасо Лассина Траоре, который был куплен у "Аякса". С таким подбором очень быстрых футболистов и с хорошими диспетчерами в середине поля удобнее всего использовать модель вертикальной игры с использованием свободного пространства, что прекрасно и продемонстрировали "горняки".

– Как считаете, после такой уверенной виктории в Германии, какие шансы у "Шахтера" удачно сыграть с "Селтиком" и в целом решить главные задачи в групповом этапе самого престижного еврокубка?

– В поединке с "Лейпцигом" план, намеченный Йовичевичем и его тренерским штабом, сработал полностью. Очень важно, чтобы игровая схема соответствовала подбору имеющихся в наличии исполнителей. Эта победа над немецкой командой психологически поможет "Шахтеру" поверить в реализацию своих возможностей и, в первую очередь, поверить в выход в плей-офф из группы F. Впереди у "Шахтера" прием в гостеприимной, братской Польше шотландского "Селтика", который в первом туре уступил дома по всем статья мадридскому "Реалу" (0:3). "Шахтер" с "Реалом", крупно обыграв в гостях своих соперников, возглавляют турнирную таблицу в своем квартете. И нам, украинцам, очень хочется, чтобы таблица такой же осталась и после шести туров.