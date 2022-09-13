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Лига чемпионов. Ливерпуль - Аякс 2:1. Возвращение интенсивности
Ливерпуль провел хороший матч и наиграл на победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа A, второй тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Аякс” 2:1
Голы: Салах 17, Матип 89 – Кудус 27
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт (Фирмино 66), Фабиньо, Тьяго (Байчетич 90+4) – Салах, Жота (Нуньес 66), Диас (Милнер 90+2)
“Аякс”: Пасвер – Ренсх (Санчес 68), Тимбер, Басси, Блинд – Бергейс, Альварес, Тэйлор (Гриллич 81) – Тадич, Кудус (Бробби 86), Бергвейн
Предупреждения: Матип 62 – Альварес 59, Бергейс 90+1
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