  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига чемпионов. Ливерпуль - Аякс 2:1. Возвращение интенсивности
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига чемпионов. Ливерпуль - Аякс 2:1. Возвращение интенсивности

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ливерпуль провел хороший матч и наиграл на победу 

Лига чемпионов. Ливерпуль - Аякс 2:1. Возвращение интенсивности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, второй тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Аякс” 2:1

Голы: Салах 17, Матип 89 – Кудус 27

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Эллиотт (Фирмино 66), Фабиньо, Тьяго (Байчетич 90+4) – Салах, Жота (Нуньес 66), Диас (Милнер 90+2)

“Аякс”: Пасвер – Ренсх (Санчес 68), Тимбер, Басси, Блинд – Бергейс, Альварес, Тэйлор (Гриллич 81) – Тадич, Кудус (Бробби 86), Бергвейн

Предупреждения: Матип 62 – Альварес 59, Бергейс 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде