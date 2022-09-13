Фанаты Айнтрахта перед матчем провоцировали болельщиков Марселя нацистскими приветствиями

Фанаты "Айнтрахта" демонстрировали нацистские приветствия перед выездным матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марселя", сообщает сообщает Maxifoot со ссылкой на видео из фанатского твиттера LA SARDINE BLEUE.

FAITES MOI TOURNER ÇA ON VOIT LE VISAGE DU DEUXIÈME #OMFRA #OMSGE https://t.co/WXd3ycVQHx — LA SARDINE BLEUE (@LaSardineBleue) September 13, 2022

Сообщается, что УЕФА уже проводит меры по идентификации двух мужчин провокаторов.

Напомним, что местная полиция оценила матч "Марсель" – "Айнтрахт" на 5 баллов из 5 возможных по угрозе безопасности на стадионе. До событий матча "Ницца" – "Кельн", где фанаты немецкого клуба прорвались на соседние сектора, игру оценивали в 4 балла.