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Фанаты Айнтрахта перед матчем провоцировали болельщиков Марселя нацистскими приветствиями

Лига Чемпионов
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Ранее матч оценили на 5 баллов из 5 по степени угрозы безопасности

Фанаты Айнтрахта перед матчем провоцировали болельщиков Марселя нацистскими приветствиями

Фото: https://twitter.com/Eintracht

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Фанаты "Айнтрахта" демонстрировали нацистские приветствия перед выездным матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марселя", сообщает сообщает Maxifoot со ссылкой на видео из фанатского твиттера LA SARDINE BLEUE.

Сообщается, что УЕФА уже проводит меры по идентификации двух мужчин провокаторов.

Напомним, что местная полиция оценила матч "Марсель" – "Айнтрахт" на 5 баллов из 5 возможных по угрозе безопасности на стадионе. До событий матча "Ницца" – "Кельн", где фанаты немецкого клуба прорвались на соседние сектора, игру оценивали в 4 балла.

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В статье: Лига чемпионов Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
news.maxifoot.fr

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