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ЛЧ. Виктория – Интер. 0:2. Нерадзурри цепляются за очки в группе смерти  – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А Джеко обошел ван Перси по голам в Лиге чемпионов

ЛЧ. Виктория – Интер. 0:2. Нерадзурри цепляются за очки в группе смерти  – Видео

Фото: twitter.com/Inter

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"Интер" обыграл в гостях "Викторию" Пльзень и взял свои обязательные три очка в группе смерти с "Баварией" и "Барселоной". Забивали Дензел Дамфрис и Эдин Джеко.

Босниец сегодня обошел по голам в Лиге чемпионов Робина ван Перси. У нидерландского нападающего 25 мячей в турнире, в то время как у Джеко теперь 26.

"Виктория" – "Интер". 0:2

Голы: 20' Э. Джеко, 70' Д. Дамфрис

Удаления: 61' П. Буха

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В статье: Эдин Джеко Лига чемпионов Интер (Милан) Виктория (Пльзень) Дензен Дюмфрис
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