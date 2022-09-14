  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бавария - Барселона ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Не меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В последних четырех матчах между "Баварией" и "Барселоной" непременно выигрывал представитель Германии. К тому же забивая не менее трех раз в каждом из поединков. Мюнхенцы не стали нарушать победные традиции и сегодня, ошеломив "Барселону" активным стартом второго тайма. До перерыва было "сухо", а вот дальше пошли голы.

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона".

ЛЧ. Группа С. Второй тур
"Бавария" – "Барселона" 2:0
Голы: Эрнандес 50, Сане 54

Видеообзор матча

Гол Эрнандеса

Гол Сане

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2022 в 23:50
Неочікувано (((
Ответить
0
0
avatar
Ігнатенко
13.09.2022 в 23:57
мінімум на 3 голи сподівалися? без Роберта Баварія вже не та. Але мій прогноз справдився. Програли, але не позорно. Не завжди середняк може дати бій топу навіть якщо у того криза. Тому для мене як вболівальника Барселони в цьому матчі більше плюсів ніж мінусів
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде