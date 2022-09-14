Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
Бавария - Барселона ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последних четырех матчах между "Баварией" и "Барселоной" непременно выигрывал представитель Германии. К тому же забивая не менее трех раз в каждом из поединков. Мюнхенцы не стали нарушать победные традиции и сегодня, ошеломив "Барселону" активным стартом второго тайма. До перерыва было "сухо", а вот дальше пошли голы.
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона".
ЛЧ. Группа С. Второй тур
"Бавария" – "Барселона" 2:0
Голы: Эрнандес 50, Сане 54
Видеообзор матча
Гол Эрнандеса
Гол Сане
Популярное сейчас
- "Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II
- Бавария - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЛЧ
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 13 - 18 сентября
- Шахтер отправился в Варшаву на матч с Селтиком. Клуб огласил заявку на матч ЛЧ
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО