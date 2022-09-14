Не меняя традиций. Бавария - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов

В последних четырех матчах между "Баварией" и "Барселоной" непременно выигрывал представитель Германии. К тому же забивая не менее трех раз в каждом из поединков. Мюнхенцы не стали нарушать победные традиции и сегодня, ошеломив "Барселону" активным стартом второго тайма. До перерыва было "сухо", а вот дальше пошли голы.

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона".

ЛЧ. Группа С. Второй тур

"Бавария" – "Барселона" 2:0

Голы: Эрнандес 50, Сане 54

Видеообзор матча

Гол Эрнандеса