Лига Чемпионов, группа С. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Барселона 2:0

Голы: Эрнандес 50, Сане 54

Бавария: Нойер – Павар (Мазрауи, 21), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Мусиала (Гравенберх, 80), Мюллер, Сане (Тель, 80) – Мане (Гнабри, 70)

Барселона: тер Штеген – Кюнде, Араухо, Кристенсен (Гарсия, 70), Алонсо – Гави (де Йонг, 61), Бускетс (Кессье, 80), Педри – Рафинья (Ферран, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80)

Предупреждения: Забитцер 19, Киммих 74 – Бускетс 48

"Барселона" приятно удивила качеством футбола на "Альянц Арене". Первый тайм целиком прошёл под диктовку гостей, и при другой стечении обстоятельств Хави мог бы рассчитывать и на позитивный исход этой встречи. Но "Бавария" включилась сразу после перерыва и оперативно обеспечила себе победу. Немецкая эффективность сказала своё слово, но прогресс "Барселоны" всё равно очевиден, в отличии от результата этой 90-минутной битвы.

В 2020-м "Бавария" учудила 2:8 на "Камп Ноу", показав "Барселоне" всю отсталость её игрового стиля. Ценные уроки игры в футбол были и в прошлом году с двумя разгромами 3:0 и 0:3. Сегодня каталонцы вновь были на шаг позади, но уже в другом аспекте – ментальном. Тот же Педри был просто прекрасен, но при этом расточителен донельзя. Так что констатируем: "Барселона" и "Бавария" уже в одном весовой категории чисто в футбольном смысле. Но решающие раунды показали, кто из двоих – истинный чемпион.

"Барселона", будь она более зрелой, убила бы игру ещё до перерыва. Команда Хави Эрнандеса не просто достойно держалась, но была на голову лучшее хозяев в первой половине. Хави не отказался от смелого прессинга и высокой линии обороны. Чаще всего получалось либо вынудить баварцев ошибиться на своей половине, либо оставить соперников в офсайде. Когда "Бавария" проскакивала давление – а это было регулярно, то им не хватало конкретики в последней трети.

"Барса" же наоборот, была предельно конкретна. Педри начал с вялого удара в опорную ногу Нойера, хотя момент была убойный. Левандовски трижды за тайм выходил на ударные позиции: сначала пробил выше слёту, затем прямо в Ману с пары метров, а затем Мазрауи в последний момент обезвредил голеадора. В ответ у "Баварии" была лишь суматоха перед штрафной тер Штегена и один внятный удар Забитцера.

Но на решающий раунд вышла уже совсем другая "Бавария". Заряженная, нацеленная, конкретная в своих идеях. И им хватило 10 минут, чтобы смять "Барсу". Эрнандес забил на старте тайма с корнера – Роберт не успел за экс-партнёром, Рафинья не смог допрыгнуть, тер Штеген откровенно проспал. Сразу за этим последовал ещё один нокдаун. Мусиала и Сане на двоих растерзали растерзали хрупкий центр "Барсы", состоящий из двух юных гениев и одного престарелого гроссмейстера. Джамал удобно отдал Лерою на ход, и тот второй тур ЛЧ кряду показал, кто же здесь новый лидер атаки "Баварии". Блестящий забег и эффектный финишинг под опорную тер Штегену.

После этого затемнения снова продолжился обоюдоострый футбол, где "Барса" даже была посимпатичнее. Педри едва не забил шедевр, Дембеле снова накручивал соперников пачками, а Левандовски угрожал своим старым друзьям. Но игра на тот момент уже была сделана. И лишний раз это доказывают замены Нагельсманна – на 80-й минуте вышли вундеркинды Тель и Гравенберх. А всё потому, что "Барса" уже была обречена. 2:0. Хороший футбол, прогрессирующая "Барселона" и всё ещё недостижимая для них "Бавария".