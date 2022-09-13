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Бавария – Барселона 2:0. Бойцы одной весовой категории, но всё ещё разного класса

Лига Чемпионов
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Неудачный вояж Роберт в Мюнхен

Бавария – Барселона 2:0. Бойцы одной весовой категории, но всё ещё разного класса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, группа С. 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Барселона 2:0

Голы: Эрнандес 50, Сане 54

Бавария: Нойер – Павар (Мазрауи, 21), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Забитцер – Мусиала (Гравенберх, 80), Мюллер, Сане (Тель, 80) – Мане (Гнабри, 70)

Барселона: тер Штеген – Кюнде, Араухо, Кристенсен (Гарсия, 70), Алонсо – Гави (де Йонг, 61), Бускетс (Кессье, 80), Педри – Рафинья (Ферран, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80)

Предупреждения: Забитцер 19, Киммих 74 – Бускетс 48

"Барселона" приятно удивила качеством футбола на "Альянц Арене". Первый тайм целиком прошёл под диктовку гостей, и при другой стечении обстоятельств Хави мог бы рассчитывать и на позитивный исход этой встречи. Но "Бавария" включилась сразу после перерыва и оперативно обеспечила себе победу. Немецкая эффективность сказала своё слово, но прогресс "Барселоны" всё равно очевиден, в отличии от результата этой 90-минутной битвы.

В 2020-м "Бавария" учудила 2:8 на "Камп Ноу", показав "Барселоне" всю отсталость её игрового стиля. Ценные уроки игры в футбол были и в прошлом году с двумя разгромами 3:0 и 0:3. Сегодня каталонцы вновь были на шаг позади, но уже в другом аспекте – ментальном. Тот же Педри был просто прекрасен, но при этом расточителен донельзя. Так что констатируем: "Барселона" и "Бавария" уже в одном весовой категории чисто в футбольном смысле. Но решающие раунды показали, кто из двоих – истинный чемпион.

"Барселона", будь она более зрелой, убила бы игру ещё до перерыва. Команда Хави Эрнандеса не просто достойно держалась, но была на голову лучшее хозяев в первой половине. Хави не отказался от смелого прессинга и высокой линии обороны. Чаще всего получалось либо вынудить баварцев ошибиться на своей половине, либо оставить соперников в офсайде. Когда "Бавария" проскакивала давление – а это было регулярно, то им не хватало конкретики в последней трети.

"Барса" же наоборот, была предельно конкретна. Педри начал с вялого удара в опорную ногу Нойера, хотя момент была убойный. Левандовски трижды за тайм выходил на ударные позиции: сначала пробил выше слёту, затем прямо в Ману с пары метров, а затем Мазрауи в последний момент обезвредил голеадора. В ответ у "Баварии" была лишь суматоха перед штрафной тер Штегена и один внятный удар Забитцера.

Но на решающий раунд вышла уже совсем другая "Бавария". Заряженная, нацеленная, конкретная в своих идеях. И им хватило 10 минут, чтобы смять "Барсу". Эрнандес забил на старте тайма с корнера – Роберт не успел за экс-партнёром, Рафинья не смог допрыгнуть, тер Штеген откровенно проспал. Сразу за этим последовал ещё один нокдаун. Мусиала и Сане на двоих растерзали растерзали хрупкий центр "Барсы", состоящий из двух юных гениев и одного престарелого гроссмейстера. Джамал удобно отдал Лерою на ход, и тот второй тур ЛЧ кряду показал, кто же здесь новый лидер атаки "Баварии". Блестящий забег и эффектный финишинг под опорную тер Штегену.

После этого затемнения снова продолжился обоюдоострый футбол, где "Барса" даже была посимпатичнее. Педри едва не забил шедевр, Дембеле снова накручивал соперников пачками, а Левандовски угрожал своим старым друзьям. Но игра на тот момент уже была сделана. И лишний раз это доказывают замены Нагельсманна – на 80-й минуте вышли вундеркинды Тель и Гравенберх. А всё потому, что "Барса" уже была обречена. 2:0. Хороший футбол, прогрессирующая "Барселона" и всё ещё недостижимая для них "Бавария".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (24)
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oda1979 (Запорожье)
14.09.2022 в 00:27
Команду из города Б нужно определенно похвалить. Приехать в Мюнхен после влета 8-2 нужно определенное мужество. В остальном как я и говорил. Больше чем побед над условными алавесами и эльчами банкротам не светит. Первый серьёзный соперник, причём не в лучшей форме, и сразу баранка.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.09.2022 в 00:26
В этом матче произошло следующее. В первом тайме "командный механизм" Барсы настолько хорошо работал, что было очевидно, "настройки" тренера работают. Просто по невероятной удаче Баварии, Барса не забила три мяча. В перерыве, если и требовались донастройки "механизма" от тренера, то они были незначительными. А после перерыва, сразу же, нелепый, случайный гол. Т.е., всё то, что говорил тренер в раздевалке, обнулилось. И настройки посыпались. Пока разбирались с настройками, выясняли проблему, получили второй гол. И вот здесь есть упрек в сторону тренера. По второму голу. Оборона Барсы в таком составе впервые в этом сезоне вышла в старте. Это большой риск на такой матч и такого соперника ставить экспериментальную оборону, пусть и с расчетом, что это будет основа обороны всего сезона. Второй гол вполне можно было избежать, если бы Хави предусмотрел в настройках вариант "Б" (когда пропускаем первые, чего, кстати, до этого в сезоне не было). Ну и о чем вспомнилось. Это поражение, абсолютно не критично, как это было у Барсы ранее от Ромы 3-0 и от Ливерпуля 4-0, но эти два матча и сегодняшний объединяют два обсточтельства. Это были гостевые матчи и это были матчи в графике - "третий матч за семь дней". Не выдерживает Барса такие графики. Хоть тренер и делал ротацию. Кстати, и АМ свой матч в графике 3-7 тоже провалил.. Что ж, хороший урок в начале сезона. Чтобы стремиться к своему третьему Треблу в истории, нужно извлекать уроки из своих ошибок. И, конечно, реализовывать моменты. А Бавария совсем не впечатлила. Врядли в п-офф у этой команды хорошие перспективы. ЛМ-ЧМ - 2022!!!
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hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 00:12
Ну что ж, Барселона явно прибавила, по сравнению с предыдущим сезоном, забили бы в первом тайме, может и зацепились бы за очки. А так во втором тайме вышел Горецка и моменты у Барселоны сразу закончились. Бавария тоже выглядит пока так себе, несобранно, Мане как инородное тело, только под ногами путался у своих. Но первое место в группе конечно возьмут. Лева гол не забил, но зато привез, потеряв своего игрока на угловом Ну да ладно, его там все своим считают, Нойер даже пас на него отдал в начале первого тайма. Может и он решил своих не обижать.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.09.2022 в 00:21
По привичці пас давав )))
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hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 00:21
Та да, забавно вышло)
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Spokoyno (Київ)
14.09.2022 в 00:28
Та в другому після першого гості трошки "підсили"... І не змогли носитися з такою інтенсивністю... А Ноєра Левандовський підловив на "слабкому пасі"...
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football oracul (Черновцы)
14.09.2022 в 00:11
Несколько лет сознательно не заходил на ветку эпичного срача. Зашёл. А тут тишина....
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hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 00:15
Извините, постараемся исправить эту досадную оплошность в следующий раз
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football oracul (Черновцы)
14.09.2022 в 00:19
А Дашка жива ещё??? Котик покрасневший, Шарлотка, Геродот? Ну, и сорри, кого не вспомнил)
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hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 00:20
Все в сборе)) А кто такой Геродот?
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Барселиниуc (землянин)
14.09.2022 в 00:08
Барса сыграла даже лучше, чем я ожидал. Но Бавария есть Бавария... Короче, всё ожидаемо. Проехали. Впереди Интер. Вот, где будет заруба! Зрелище будет из разряда "никто не хотел умирать."
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-2
sasha_lv (Львів)
14.09.2022 в 00:11
особливо торес .....
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.09.2022 в 00:22
Інтер легко обіграють барселонці !
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0
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Spokoyno (Київ)
14.09.2022 в 00:01
Дійсно стільки створивши у першому таймі та маючи пару моментів у другому... Барселона не змогла забити... І якщо Педрі два змарнував можна списати на молодість, то що з Робертом? Команда створила тобі СІМ моментів... з них принаймні ТРИ вбивчих! Хіба не можна було хоч один реалізувати?!? Так гості виглядали набагато краще ніж минулого розіграшу, утім реалізація НУЛЬ! Ну і люди у смугастій формі наVARили! Є же повтори, де чітко видно підніжку!!!
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0
-3
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hrdhrd (Украина)
14.09.2022 в 00:17
Судья вообще решил особо не свистеть. В первом тайме Алонсо грубо руками оттолкнул Павара и тот в результате получил травму, но не последовало даже желтой карточки
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
14.09.2022 в 00:24
Так поштовхів суддя пропустив багато... Той же Дембеле кілька разів падав, але футбол - контактний вид спорту. Ну і різниця, що гостям не видали жовту, але і не дали пробити пенальті. Так Ноєр міг і відбити та господарі все одно забили два... Утім НЕ можна ігнорувати явні порушення у карному!
0
0
sasha_lv (Львів)
14.09.2022 в 00:01
алєнь,санітари ноут віддали?...давай комент.....
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+2
0
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culesmierda (Тернопіль)
14.09.2022 в 00:01
А що там Левандовський, де хет-трик? Але то таке, у суботу матч із Ельче, команда його профілю, от відірветься голєадор
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+2
0
axel 777 (Бердичев)
14.09.2022 в 00:00
Oh ja ja!Das ist fantastisch!Качественное немецкое порно с каталонскими актрисами.Жалко только Левандовского.Зачем он перешел в женскую команду?!
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
14.09.2022 в 00:07
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2022 в 23:58
Багато хто чекав іншого результату, але то футбол! Не люблю Баварію з дитинства....
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Ігнатенко
14.09.2022 в 00:01
мінімум на 3 голи сподівалися? без Роберта Баварія вже не та. Але мій прогноз справдився. Програли, але не позорно. Не завжди середняк може дати бій топу навіть якщо у того криза. Тому для мене як вболівальника Барселони в цьому матчі більше плюсів ніж мінусів
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0
sasha_lv (Львів)
13.09.2022 в 23:57
........
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+2
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
13.09.2022 в 23:54
Цікаво було подивитись на гру Барселони з сильним суперником. Матч цікавий, але результат не справедливий. В першому таймі Барса значно краще виглядала і мала кілька дуже хороших моментів, на відміну від Баварії - не пощастило просто.Та й пенальті могли дати на Дембеле, але то таке...А далі класика: німці є німці, з нічого перший гол і контрольний другий. Кінцівку сушили баварці, а каталонці непогано атакували і мали шанси відігратись. Думаю вдома Барселона візьме реванш.Сьогодні пощастило німакам, гавно їли в дитинстві ))))
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