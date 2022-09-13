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Лига чемпионов. Порту – Брюгге 0:4. Драконы по-бельгийски
Яремчук и Соболь тоже приняли участие в разгроме
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа B, второй тур
"Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Анастасиос Сидиропульос (Греция)
"Порту" – "Брюгге" 0:4
Голы: Хутгла 15 (пен.), Сова 47, Сков Ольсен 52, Нуса 89
Порту: Кошта – Мариу (Лоудер 46), Пепе, Кармо, Заиду (Венделл) – Отавиу (Боргес 61), Эустакио, Урибе, Галено (Верон 61) – Пепе, Эванильсон (Т. Мартинес 46)
Брюгге: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла (Боята 65), Майер (Соболь 75) – Нильсен, Оньедика, Ванакен – Сков Ольсен (Яремчук 71), Хутгла (Нуса 75), Сова
Предупреждения: Мариу 15, Кармо 77 – Оньедика 19, Одуа 27, Нильсен 45+1, Силла 54
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