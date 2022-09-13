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Лига чемпионов. Порту – Брюгге 0:4. Драконы по-бельгийски

Лига Чемпионов
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Яремчук и Соболь тоже приняли участие в разгроме

Лига чемпионов. Порту – Брюгге 0:4. Драконы по-бельгийски

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига чемпионов

Группа B, второй тур

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропульос (Греция)

"Порту" – "Брюгге" 0:4

Голы: Хутгла 15 (пен.), Сова 47, Сков Ольсен 52, Нуса 89

Порту: Кошта – Мариу (Лоудер 46), Пепе, Кармо, Заиду (Венделл) – Отавиу (Боргес 61), Эустакио, Урибе, Галено (Верон 61) – Пепе, Эванильсон (Т. Мартинес 46)

Брюгге: Миньоле – Одуа, Мехеле, Силла (Боята 65), Майер (Соболь 75) – Нильсен, Оньедика, Ванакен – Сков Ольсен (Яремчук 71), Хутгла (Нуса 75), Сова

Предупреждения: Мариу 15, Кармо 77 – Оньедика 19, Одуа 27, Нильсен 45+1, Силла 54

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В статье: Брюгге Порту
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