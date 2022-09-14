Неаполитанская стыдоба - в прошлом. Ливерпуль - Аякс 2:1. Обзор матча, видео голов

После первого тура, в котором "Ливерпуль" проиграл "Наполи" 1:4, команда Клоппа оказалась в пикантной ситуации. Это поражение ударило по перспективам борьбы за плей-офф, а также выбило мерсисайдцев из психологического равновесия. Но Клоппу удалось собрать своих подопечных в кучу – во втором туре они одержали тяжелую победу над "Аяксом".

Интрига в борьбе за плей-офф закручивается. "Ливерпуль" рано списывать со счетов. Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Аякс".

ЛЧ. Группа А. Второй тур

"Ливерпуль" - "Аякс" 2:1

Голы: Салах 17, Матип 89 – Кудус 27