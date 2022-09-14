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Яремчук и Соболь вышли со скамейки. Порту - Брюгге 0:4. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Порту - Брюгге ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Яремчук и Соболь вышли со скамейки. Порту - Брюгге 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брюгге" стартовал в группе Лиги чемпионов с победы над "Байером", а во втором туре развил успех разгромом "Порту". Шесть очков на стартовом отрезке борьбы – очень существенная заявка на выход из группы. Именно к этому бельгийская команда и стремится.

Участие в матче приняли и украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь. Первый вышел на поле на 71-й минуте, второй – на 75-й. Смотрите видеообзор поединка второго тура ЛЧ "Порту" - "Брюгге".

ЛЧ. Группа В. Второй тур
"Порту" – "Брюгге" 0:4
Голы: Жуджла (пен) 15, Сова 47, Сков Ольсен 52, Нуса 89

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В статье: Лига чемпионов Брюгге Порту (Португалия)
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