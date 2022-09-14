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Удручающая серия провансальцев. Марсель – Айнтрахт 0:1. Обзор матча, видео гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Марсель - Айнтрахт ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Удручающая серия провансальцев. Марсель – Айнтрахт 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" проиграл второй матч подряд в нынешней Лиге чемпионов. И третий подряд в этом турнире в целом. Более того, для "Марселя" это поражение стало уже шестнадцатым в последних семнадцати матчах Лиги чемпионов. Удручающая серия.

Смотрите, как провансальцы уступили победителю последней Лиги Европы, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Группа D. Второй тур
"Марсель" – "Айнтрахт" 0:1
Гол: Линдстрем 43

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В статье: Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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