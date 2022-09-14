Удручающая серия провансальцев. Марсель – Айнтрахт 0:1. Обзор матча, видео гола

"Марсель" проиграл второй матч подряд в нынешней Лиге чемпионов. И третий подряд в этом турнире в целом. Более того, для "Марселя" это поражение стало уже шестнадцатым в последних семнадцати матчах Лиги чемпионов. Удручающая серия.

Смотрите, как провансальцы уступили победителю последней Лиги Европы, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Группа D. Второй тур

"Марсель" – "Айнтрахт" 0:1

Гол: Линдстрем 43