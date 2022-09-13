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Лига чемпионов. Марсель – Айнтрахт. 0:1. Могли пускать и больше 

Лига Чемпионов
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Неожиданно, фаворит дома уступил

Лига чемпионов. Марсель – Айнтрахт. 0:1. Могли пускать и больше 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига чемпионов, группа D, второй тур. Марсель, “Оранж Велодром”

“Марсель” – “Айнтрахт”. 0:1

Голы: 43' Йеспер Линдстрем

“Марсель”: Лопес – Балерди, Байи (Гендузи 65'), Колашинац (Каборе 82'), Тавареш – Калусс , Ронжье, Верету, Пайе (Ундер 59') – Санчес (Суарес 59'), Жерсон (Харит 59')

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хасебе, Н'Дика – Якич (Чендлер 79'), Камада (Дина 88'), Соу, Кнауфф – Линдстрем (Борре 79'), Коло-Муани (Аларио 88'), Гётце (Роде 71')

Предупреждения: Ундер 82' – Хесебе 37'

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В статье: Лига чемпионов Марсель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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