У Симеоне – проблемы. Байер - Атлетико 2:0. Обзор матча, видео голов

В первом туре Лиги чемпионов в матче с участием "Атлетико" долго держался нулевой счет, но затем прорвало. Прорвало в пользу мадридцев. На этот раз все было точно наоборот: тоже долгое время были нули, но в конце матча посыпались голы. Правда, в ворота "Атлетико".

Диего Симеоне столкнулся с проблемами, которые, впрочем, еще можно исправить. Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов.

2-й тур Лиги чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" – "Атлетико" 2:0

Голы: Андрех, 84, Диаби, 87