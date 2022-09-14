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У Симеоне – проблемы. Байер - Атлетико 2:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Байер - Атлетико ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

У Симеоне – проблемы. Байер - Атлетико 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом туре Лиги чемпионов в матче с участием "Атлетико" долго держался нулевой счет, но затем прорвало. Прорвало в пользу мадридцев. На этот раз все было точно наоборот: тоже долгое время были нули, но в конце матча посыпались голы. Правда, в ворота "Атлетико".

Диего Симеоне столкнулся с проблемами, которые, впрочем, еще можно исправить. Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов.

2-й тур Лиги чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" – "Атлетико" 2:0
Голы: Андрех, 84, Диаби, 87

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Байер (Леверкузен)
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