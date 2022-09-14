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Защитник Селтика: Шахтер – отлично играет в блоке, а затем контратакует
Матч пройдет уже сегодня, 14 сентября
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Селтика" Йенц Мориц поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
– Каково значение игры против "Шахтера" и насколько уверена в себе ваша команда после матча с "Реалом"?
– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.
– Неделю назад "Селтик" уступил "Реалу", а "Шахтер" разгромил "Лейпциг" – чего ожидаете от соперника?
– С "Реалом" мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. "Шахтер" – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.
– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что "Шахтер" не играет дома?
– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с "Шахтером". Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.
– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?
– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.
– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с "Шахтером"?
– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.
– Кого из игроков "Шахтера" могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?
– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь "Шахтер" может очень быстро переходить из обороны в атаку, - отметил Мориц.
Матч "Шахтер" - "Селтик" пройдет сегодня, 14 сентября и начнется в 19:45.
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