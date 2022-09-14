Защитник Селтика: Шахтер – отлично играет в блоке, а затем контратакует

Защитник "Селтика" Йенц Мориц поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Каково значение игры против "Шахтера" и насколько уверена в себе ваша команда после матча с "Реалом"?

– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.

– Неделю назад "Селтик" уступил "Реалу", а "Шахтер" разгромил "Лейпциг" – чего ожидаете от соперника?

– С "Реалом" мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. "Шахтер" – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.

– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что "Шахтер" не играет дома?

– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с "Шахтером". Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.

– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?

– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.

– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с "Шахтером"?

– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.

– Кого из игроков "Шахтера" могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?

– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь "Шахтер" может очень быстро переходить из обороны в атаку, - отметил Мориц.

Матч "Шахтер" - "Селтик" пройдет сегодня, 14 сентября и начнется в 19:45.