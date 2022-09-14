Несостоявшийся динамовский хоббит. Лиэль Абада и Селтик способны убежать от Шахтера

Ангелосу Постекоглу быстро удалось перестроить "Селтик" и кадрово, и по игре. Его стиль даже называют Ангеболом, а легенда "Селтика" Том Бойд - высокооктановым и кавалерийским. Еще год назад в Шотландии смеялись над греко-австралийцем из Японии, но сейчас полны уважения и раскаяния и вспоминают, что Арсен Венгер в свое время также прибыл в "Арсенал" из Японии под градом насмешек. "Шахтеру" также смеяться нельзя. Особенно - при виде правого вингера "кельтов".

Напуганный "Реал"

В чем заключается Ангебол? В постоянной интенсивности, беге, стремительных атаках, прессинге. При этом владение мячом "обручи" не обязательно ищут. В матчах против команд своего уровня, как в Еврокубках, так и против "Рейнджерс" в лиге, они обычно уступают мяч. Третьего сентября они победили с разгромом в "Олд Фирм" - 4:0, но и тогда по владению мячом уступили со счетом 45:55. Зато когда мяч у них - создают максимум и играют максимально остро.

Один из тренеров команды в провальном сезоне 2020/21 Нил Леннон даже назвал стиль Постекоглу "камикадзе". Слишком рискованная игра и тренер из Японии. Хотя, возможно, он просто завидует.

"Селтик" традиционно слишком часто пытался просто сидеть в обороне в гостевых матчах, и это не работало. Но Анге играет в другой футбол. Похоже на голландский стиль, " - заявляет Бойд. "Он любит высокий прессинг. И он не изменит свою философию вне зависимости от соперника и стадиона. Потому сейчас замечательное время болеть за "Селтик". "Мы хотим и играть в футбол, и выигрывать, " - заявляет сам Постекоглу. "Неправда, что это разные вещи. Это возможно соединить".

Игра команды и вправду вдохновляет и приносит результат. После года перерыва удалось выиграть Чемпионат Шотландии, добавить к нему Кубок Лиги, добыть результаты 5:0, 7:0, даже 9:0 и трижды 6:0. Дважды разгромить "Рейнджерс". Вернуться в группы Лиги Чемпионов впервые с 2017-го года. В Еврокубках, где проигрывала за это время "Копенгагену", "Мидтьюлланну", "Клужу" (дважды), "Ференцварошу", пражской "Спарте" (дважды по 1:4), удалось победить АЗ и "Бетис".

Даже "Реал" неделю назад в первом тайме серьезно напрягли, должны были забивать, не пропустили. Испанский El Pais говорил о "напуганном" мадридском гранде и "высоких требованиях" "Селтика" от соперника.

Правый хоббит

Стиль команды обеспечивают прежде всего "хоббиты" в атаке. Рост четырех японцев не превышает 173 сантиметра, израильтянина Абады - 168, "гиганта" португальца Жоты - 175. Они постоянно двигаются, бросаются на мяч, обладают техникой для развития атак и на свободном пространстве крайне опасны. "Реал" - другой уровень, но как "Лейпциг" и "Шахтер" смогут противостоять такому типу атак, я себе не представляю, " - заявляет Бойд.

В последние недели среди них выделяется Абада. При том, что начал сезон в запасе и до сих пор в восьми матчах лишь трижды отыграл более 45-ти минут. Но уже с шестью голами в лиге (лучший бомбардир) и ассистом. Против "Реала" он мог открыть счет уже на первой минуте хлестким ударом с 13-ти метров, но Милитао сумел чуть задеть мяч и избежать гола. "Рейнджерс" и "Данди Юнайтед" за последние 17 дней повезло меньше - два гола первому и три второму.

20-летний вингер проявил себя еще в предыдущем сезоне, своем первом в команде. Завершив его с 15-ю голами и 11-ю ассистами во всех турнирах, получив приз лучшего молодого игрока лиги и став любимцем болельщиков. Его сумасшедшая скорость, а также умение внезапно появиться в штрафной за спинами защитников и хладнокровно замкнуть озадачивали многих. Два ассиста против "Бетиса", ассист против АЗ, гол и ассист против "Рейнджерс"...

А еще большим любимцем болельщиков он стал третьего сентября, когда гол в дерби праздновал с футболкой трагически скончавшегося на днях юного болельщика "Селтика".

Летом он чувствовал себя неуютно. Поскольку его лучший друг и соотечественник Нир Биттон покинул клуб. "Ниро как старший брат для меня. Я могу говорить с ним обо всем. И сейчас разговариваю с ним постоянно. Я его очень люблю и скучаю по нему". Над такими словами в Шотландии смеялись, считали ребячеством. А в Израиле беспокоились, поскольку у местных игроков репутация слишком нежных. Многие сбегают домой уже через год, крича: "Я скучал по маминой еде". И Лиэля уже ждали.

Но Постекоглу защищал: "Лиэль просто прямо рассказал о своих чувствах. Я не считаю, что ему нужны особая защита, забота, старший брат. Он может позаботиться о себе. Он надевал штаны большого парня в предыдущем сезоне и выдавал голы и ассисты. Он знает, чего хочет достичь. Он пришел сюда 19-летним и сразу же вгрызся в работу и с тех пор не прекращал бежать вперед. Он играет взросло и всегда хочет учиться и совершенствоваться". И теперь все устаканилось.

"Он из ряда вон выходящий игрок и очень силен ментально. Он не будет почивать на лаврах и всегда будет продолжать работать над своей игрой. Я знаю, что он завтра придет и будет задавать вопросы о своей игре и захочет быть лучше, чем сегодня. Его голевой улов в качестве вингера впечатляет". "Я всегда учусь от тренировки к тренировке, от игры к игре. Этот тренер лучший для меня, поскольку я могу многому научиться у него и получаю полную уверенность в себе".

Суперсила Роббена и Инсинье

В "Маккаби" из Петах-Тиквы Абада также постоянно учился и настаивал на учебе. В том числе и в школе. Клубу пришлось даже присылать спортивного директора с машиной, чтобы возить его из школы на тренировки и матчи. И постоянно лез к тренерам с вопросами, спрашивал об игре. Спортивный директор юношеских команд Офир Лузон взял личное шефство над ним. Что, впрочем, для этого клуба не новинка. Так скрупулезно и тепло воспитывали и Манора Соломона.

"Его родители тяжело работали, и у них не было времени возить его, " - вспоминает Лузон. "Поэтому вначале возил друг семьи, а затем мы. Его семья - скромные люди, люди из прошлого. И у него такой же характер. Он знает, как поблагодарить отца за каждую купленную пару обуви. Он будто вырос в другом поколении. Он совершенно отличается от среднего молодого израильтянина. Он очертил свои цели очень ясно и не сдвинет с пути".

Британская пресса также хвалит его. Herald: "Поразительно, что ему лишь 20. Уехать так далеко от дома и играть на таком уровне и так стабильно - признак характера и таланта". Daily Record: "Он сразу же отплатил тренеру за место в составе и забил с помощью острых как лезвие движения и завершения". The National: "Он заслуженно получил приз героя матча в "Олд Фирм", впечатляя даже после травмы. Можно понять, почему фаны обожают его. Трудно поверить, что ему лишь 20".

Уважаемый журнал The Athletic посвятил ему большую статью: "Он знает, как проникать между защитниками и забивать с пасов слева. Защита ничего не способна сделать, точно как не была способна сделать против Арьена Роббена или Лоренцо Инсинье. Ты знаешь их движение - смещение в центр и удар, но все равно не способен остановить. Он отличный финишер с инстинктом убийцы, а также четкими пасами, прострелами. Хотя он должен улучшить принятие решений на мяче, постоянство, дриблинг".

"Его движение уже стало торговой маркой. "Кросс" слева в опасную зону между 11-метровой отметкой и углом вратарской проходит всех, защитники смотрят вокруг и не видят никого. Считают, что у них все время в мире выбить мяч или даже остановить его. Миллисекунда - и зелено-белая искра заполняет их поле зрения. И они непонятно как пропускают. Абада обладает суперсилой".

Даже после неудачной игры против "Реала", в котором его заменили в перерыве, AS написал: "Наиболее светлое будущее в этой команде будет у Абады". Три гола мадридцы забили лишь после его ухода.

Несомненно жаль, что в январе 2021-го года из-за различных бюрократических споров, попыток выторговать или сбросить пару сотен тысяч евро, УПЛ и "Динамо" потеряли такого игрока. Да, он прежде всего правый вингер, как Виктор Цыганков, но в "Селтике" уже успел отыграть в центре атаки. Может и слева, ведь правоногий.

"Селтик" остается "Селтиком". В гостях в Лиге Чемпионов он играет ужасно. Лишь две победы и 16 поражений в последнем 21-ом матче, не считая Квалификацию. В Еврокубках он еще ничего не доказал. Против "Реала", как заявил BBC, "вдруг рухнул на канвас без какой-либо причины". И Абада еще ничего не доказал. Но коллектив у Постекоглу симпатичный, голодный. "Селтик" и Абада способны поймать "Шахтер" на контратаках, точно как сам "Шахтер" сделал это в Лейпциге.

Фото - IMAGO / PA Images, Sky Sports, Getty Images