Кто из известных футболистов играл за Селтик? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 14 сентября, донецкий "Шахтер" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов 2022/23 в Польше примет шотландский "Селтик".

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Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета клуба из Глазго. У вас четыре минуты и 25 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за кельтов.