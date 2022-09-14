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Юношеская лига. Шахтер обыграл Селтик

Лига Чемпионов
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Еще один шаг по пути к выходу из группы

Юношеская лига. Шахтер обыграл Селтик

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
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Команда 19-летних донецкого "Шахтера" одержала вторую победу на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. После победы в Лейпциге команда Оскара Ратулутры победила в номинально домашней встрече на тренировочной базе варшавской "Легии" шотландский "Селтик".

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"Горняки" забили в ворота соперника по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился Ющенко, который в центре штрафной остался без присмотра и замкнул прострел с левого фланга. Результативный удар во второй половине пришел после углового: Лосенко замыкал подачу, мяч после рикошета от Корра залетел в ворота гостевого коллектива. "Селтик" неоднократно мог отличиться и сам, однако их серьезно подводила реализация. Открыть счет своим голам в текущем юношеском евросезоне удалось на исходе встречи: защитники дончан выпустили Брукса на линии вратарской и тот переправил головой снаряд в сетку после фланговой передачи.

В целом, поединок получился очень нервным. "Селтик" порой играл слишком грубо, регулярно заводился и выбивал из психологического пути наших ребят. Не был против такой игры и арбитр, который за неспортивное поведение не показал ни одной желтой карточки.

На данный момент юноши "Шахтера" возглавляют свою таблицу, но сегодня еще предстоит сыграть "Реалу", который в первом туре также победил, и "Лейпцигу". Напомним, что в прошлом сезоне даже трех побед на групповом этапе не хватило "горнякам", чтобы выйти из группы в плей-офф турнира.

Юношеская лига УЕФА. Группа F. 2-й тур
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Селтик" (Глазго, Шотландия) 2:1
Голы: Ющенко 25, Корр 55 (авт.) - Брукс 75
"Шахтер": Твардовский - Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко - Роспутько (Янович 82) - Глущенко (Пушкарев 46), Сигеев, Лосенко (Огарков 90+4), Ющенко (Дрозд 64) - Погорелый
"Селтик": Олуваеми - Кенни, Андерсон, Корр - Саммерс (Куинн 86), Келли (Деде 71), Карс, Летсоса (Томсон 62) - Вата, Брукс, Дэвидсон
Предупреждение: Ющенко 30, Твардовский 90+1, Янович 90+5 - Робертсон 22, Деде 85

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В статье: Шахтер U19 (Донецк)
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