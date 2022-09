Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом

Фанаты "Челси" проводят уволенного Томаса Тухеля аплодисментами во время сегодняшнего матча против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов. Из уважения к умершей Королеве Елизавете II, болельщики отказались от баннеров на стадионе.

21 минута выбрана не случайно – именно в этом году Тухель принес "синим" Лигу чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" (1:0).

Tonight will be our first game since Thomas Tuchel got sacked



We will not be using the crowdsurfer out of respect to The Queen's passing/pre match plans



Instead, we're encouraging people to stand & applaud on the 21st min to say 'thank you' (the year he won us the CL) pic.twitter.com/JZLHxozjCp