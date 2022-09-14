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Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Сегодня состоится первый матч с момента увольнения немецкого специалиста

Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Фанаты "Челси" проводят уволенного Томаса Тухеля аплодисментами во время сегодняшнего матча против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов. Из уважения к умершей Королеве Елизавете II, болельщики отказались от баннеров на стадионе.

21 минута выбрана не случайно – именно в этом году Тухель принес "синим" Лигу чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" (1:0).

Матч начнется в 22:00. Первый матч в группе "Челси" проиграл "Динамо" Загреб (0:1), после чего Тухель и был уволен.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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bato75
14.09.2022 в 16:57
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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