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Фанаты Челси стоя поаплодируют Тухелю на 21 минуте матча с Зальцбургом
Сегодня состоится первый матч с момента увольнения немецкого специалиста
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Фанаты "Челси" проводят уволенного Томаса Тухеля аплодисментами во время сегодняшнего матча против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов. Из уважения к умершей Королеве Елизавете II, болельщики отказались от баннеров на стадионе.
21 минута выбрана не случайно – именно в этом году Тухель принес "синим" Лигу чемпионов, обыграв в финале "Манчестер Сити" (1:0).
Tonight will be our first game since Thomas Tuchel got sacked— WE ARE THE SHED ⭐⭐ (@WeAre_TheShed) September 14, 2022
We will not be using the crowdsurfer out of respect to The Queen's passing/pre match plans
Instead, we're encouraging people to stand & applaud on the 21st min to say 'thank you' (the year he won us the CL) pic.twitter.com/JZLHxozjCp
Матч начнется в 22:00. Первый матч в группе "Челси" проиграл "Динамо" Загреб (0:1), после чего Тухель и был уволен.
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