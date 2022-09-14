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Шахтер - Селтик 1:1. Почти идеальный темп

Лига Чемпионов
(2 голосов)

"Горняки" удерживают ничью и берут четыре бала по итогам двух туров

Шахтер - Селтик 1:1. Почти идеальный темп

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

ЛЧ, Группа F. 2-й тур
14 сентября, Варшава, стадион "Войска Польского"
Шахтер - Селтик 1:1
Голы: Михаил Мудрик 29 - Артём Бондаренко 11 (авт.)
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 61), Александр Зубков (Лассина Траоре 61), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 74), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Олег Очеретько 78), Ефим Конопля, Валерий Бондарь
Селтик: Джо Харт, Грег Тейлор, Моритц Йенц, Кего Фурухаши (Георгиос Якумакис 68), Сеад Хакшабанович (Дайдзен Маэда 46), Жота, Кэмерон Картер-Викерс, Мэттью О'Райли (Аарон Муй 68), Рео Хатате (Дэвид Тернбулл 68), Каллум Макгрегор, Йосип Юранович
Предупреждение: Моритц Йенц 53

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (15)
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Одіссей (Донецьк)
14.09.2022 в 21:47
Учитывая что для молодой комагды свиствен качели... в принципе неплохо.
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oleg dynamo (львівська)
14.09.2022 в 21:46
останні 10хв переглядав стоячи ....одне око є не без фарту...але взагальному молодці...а Коля Матвієнко чудив і добре що не дочудив,,,але то таке...вітаю всіх боліл України...
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0
0
Одіссей (Донецьк)
14.09.2022 в 21:46
Учитывая что молодой командн своиственны качели. В принципе не плохо.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
14.09.2022 в 21:45
Відскочили. Ну, але очко є очко. Коли кожен матч нічого не чекаєш, то легше сприймати такі результати. Матч на матч не приходиться. Тому все нормально, йдемо далі
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
14.09.2022 в 21:45
Зубков и Бондаренко это просто ужас.
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+3
0
avatar
scorpius (Ck)
14.09.2022 в 21:47
И Тейлор еще, но в меньшей степени.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.09.2022 в 21:45
бондарь сегодня спас от разгрома)) жаль, в концовочке петряк сильно черпанул на ракету - могли и удивить септик))
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0
0
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scorpius (Ck)
14.09.2022 в 21:44
Спасибо хлопцам за добытый результат. Тут надо говорить как есть - фартонуло, и не раз. Кельты минимум дважды могли забивать под занавес и сами могли себе привезти тоже. Ничья для нас по итогу - очень хороший результат.
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+1
0
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Mariner888 (Одесса)
14.09.2022 в 21:43
Мудрик - луч света в тёмном царстве. С такой игрой 1 очко за подарок судьбы.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.09.2022 в 21:43
Как бы не плохо, но хотелось большего. А кто знает ср. возраст наших, 23-24?
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.09.2022 в 21:42
После Лейпцига хотелось большего.
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.09.2022 в 21:42
Учитывая то, как Шахтёр играл во втором тайме, то эта ничья сродни победе.
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
14.09.2022 в 21:41
Скорость и желание были на уровне, а за последние годы это дорогого стоит. Выжали все что могли с этой игры, молодцы
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0
0
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
14.09.2022 в 21:41
Після жеребкування мало хто вірив хоч в одну нічию, а тепер цієї самої нічиєї мало і хочеться більшого. Апетити ростуть. Та хлопці все рівно молодці! Не опустили руки, не відбувають номер і достойно б'ються за дідів з села не на словах, а на ділі. Браво!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.09.2022 в 21:40
выстояли!
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+2
0

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