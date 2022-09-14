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Шахтер - Селтик 1:1. Почти идеальный темп
"Горняки" удерживают ничью и берут четыре бала по итогам двух туров
Фото: ФК Шахтер
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
ЛЧ, Группа F. 2-й тур
14 сентября, Варшава, стадион "Войска Польского"
Шахтер - Селтик 1:1
Голы: Михаил Мудрик 29 - Артём Бондаренко 11 (авт.)
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Иван Петряк 61), Александр Зубков (Лассина Траоре 61), Артём Бондаренко (Невен Джурасек 74), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Олег Очеретько 78), Ефим Конопля, Валерий Бондарь
Селтик: Джо Харт, Грег Тейлор, Моритц Йенц, Кего Фурухаши (Георгиос Якумакис 68), Сеад Хакшабанович (Дайдзен Маэда 46), Жота, Кэмерон Картер-Викерс, Мэттью О'Райли (Аарон Муй 68), Рео Хатате (Дэвид Тернбулл 68), Каллум Макгрегор, Йосип Юранович
Предупреждение: Моритц Йенц 53
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