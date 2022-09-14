Лига Чемпионов
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Лига чемпионов. Милан не без проблем справляется с загребским Динамо
Однако, повтора матча хорватов с "Челси" не получилось
ANSA
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Лига чемпионов 2022/23, второй тур
Милан - Динамо Загреб 3:1
Голы: Жиру 45 (пен), Салемакерс 47, Побега 77 - Оршич 56
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали, Диас, Леау, Жиру
Динамо: Ливакович, Мохаррами, Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович
Предупреждения: Пиоли 51 (вне поля), Оршич 74
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