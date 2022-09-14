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Лига чемпионов. Милан не без проблем справляется с загребским Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Однако, повтора матча хорватов с "Челси" не получилось

Лига чемпионов. Милан не без проблем справляется с загребским Динамо

ANSA

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Лига чемпионов 2022/23, второй тур

Милан - Динамо Загреб 3:1

Голы: Жиру 45 (пен), Салемакерс 47, Побега 77 - Оршич 56

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали, Диас, Леау, Жиру

Динамо: Ливакович, Мохаррами, Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович

Предупреждения: Пиоли 51 (вне поля), Оршич 74

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Загреб) Милан
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